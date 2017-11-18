Kocaeli Birlikspor - Tokatspor: 0-1
Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)
STAT: Alpaslan Türkeş
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Yusuf Doğan (xx), Tolga Özcan (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xx), Muhammet (xx), Raif (xxx), Melih (xxx), Semih (xx), Berat Aydın (xx)(Dk.90+1 Yasin), Kemal (xx), Emrecan (xx), Batuhan (xx), Mehmet Mustafa (xx)(Dk.63 Yahya Kemal x)(Dk.85 Berat Demir)
TOKATSPOR: Akın İsmail (xxx) - Hasan (xxx), Murat (xx), Ömercan (xx), Ali Kemal (xxx), Burak (xx), Alperen (xx), Enes (xx) (Dk.46 Recep xxx), Emre Hasan (xx)(Dk.77 Batuhan), Mehmet (xxx), Nezir (xx) (Dk.46 Yaşar xx)
GOL: Dk.81 Recep (Tokatspor)
SARI KART: Muhammet, Berat Aydın, Onur Behiç (Kocaeli Birlikspor), Mehmet, Batuhan, Akın İsmail (Tokatspor)
Spor Toto 2\'nci Lig Grup Kırmızı\'da mücadele eden Kocaeli Birlikspor sahasında Tokatspor\'a 1-0 mağlup oldu.
10\'uncu dakikada Kocaeli Birlikspor\'un kazandığı serbest atışta Raif pasını Emrecan\'a aktardı. Emrecan\'ın uzaktan sert şutunu Tokatspor kalecisi Akın İsmail kornere çeldi.
15\'nci dakikada Tokatspor\'un kazandığı serbest atışı Mehmet kullanırken, top kale direğinin yanından auta çıktı.
24\'üncü dakikada Melih ceza sahası içinde Emrecan\'ı gördü. Emrecan\'ın vuruşunda top kaleci Akın İsmail\'de kaldı.
41\'inci dakikada Raif\'in pasıyla buluşan Melih\'in şutunda kaleye giden topu çizgi üzerinden Mehmet kornere çeldi.
65\'inci dakikada Ali Kemal ceza sahası dışından sert vururken, Onur Behiç topu kornere çeldi.
68\'inci dakikada Emrecan\'ın plase vuruşunu kaleci Akın İsmail topu kornere çeldi.
81\'inci dakikada Burak\'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep\'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
Tokatspor, Kocaeli Birlikspor 1-0 yendi.
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