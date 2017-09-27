Kocaeli Birlikspor - Sarıyer: 1-2

Erol KAÇMAZ / KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Emre Doğu (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (xx) - Emirhan (xx), Muhammet (xx), Raif (xx), Melih (x)(Dk. 41 Yahya Kemal xx), Semih (xx), Berat (xx)(Dk. 90 Tayyip), Kemal (xx), Emrecan (xx), Batuhan (xx), Mehmet Mustafa (xx)
SARIYER: Serdar (xxx) - Erkut (xx), Ali (xx), Günay (xxx)(Dk. 85 Doğukan), Hüsnü (xxx), Fırat (xx), Serkan (xxx)(Dk. 87 Serkan), Sabutay Alper (xx), Alim (xx)(Dk. 55 Kerem xx), Fatih (xx), Bertul (xx)
GOL: Dk. 2 (P) Raif (Kocaeli Birlikspor) - Dk. 30 Serkan, Dk. 39 Günay (Sarıyer)
KIRMIZI KART: Dk. 72 Kemal (Kocaeli Birlikspor)
SARI KART: Muhammet, Kemal, Semih, Yahya Kemal, Batuhan (Kocaeli Birlikspor) - Alim, Serkan, Fırat, Serdar (Sarıyer)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor sahasında konuk ettiği Sarıyer\'e 2-1 mağlup oldu.
2\'nci dakikada Kocaeli Birlikspor atağında Berat\'ın şutunda kale içinde kaleci Serdar\'dan seken topa Fırat elle müdahele edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Raif penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.
30\'uncu dakikada sol kanattan Günay\'ın ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Serkan topu filelere gönderdi: 1-1.
39\'uncu dakikada Serkan\'ın ortasında ceza sahasında içinde Günay\'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
72\'nci dakikada Sarıyer\'den Sabutay Alper\'e sert faul yapan Kemal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma, Sarıyer\'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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