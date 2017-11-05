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Spor

Kocaeli Birlikspor - Keçiörengücü: 0-2

Erol KAÇMAZ / KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) STAT: Alparslan Türkeş HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Sinan Bilen (xx) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xx), Yahya Kemal (xx)(Dk

05 Kasım 2017 19:40

Erol KAÇMAZ / KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Sinan Bilen (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xx), Yahya Kemal (xx)(Dk. 70 Berat x), Raif (xx), Melih (xx) (Dk. 74 Berke x), Semih (xx), Talha (xx) (Dk. 89 Kerem), Berat (xx), Ramazan (xx), Kemal (xx), Emrecan (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xxx) - Berat (xxx) (Dk. 77 Abdurrahman xx), Ayhan (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 46 Uğur Albayrak xxx), Umut (xxxx), İlyas (xxx) (Dk. 69 Okan xx), Burak (xxx), Uğur Utlu (xxx), Tarık (xxx), Hüseyin (xxx), Rıdvan (xxx)
GOLLER: Dk. 58 Hüseyin, Dk. 67 Uğur Albayrak (Keçiörengücü)
SARI KART: Emirhan, Yahya Kemal (Kocaeli Birlikspor) - Rıdvan (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor sahasında Keçiörengücü\'ne 2-0 mağlup oldu.

6\'ncı dakikada Kocaeli Birlikspor\'dan Emrecan\'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kubilay kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
58\'nci dakikada Umut\'un pasında arka kale direğinde buluşan Hüseyin’in mükemmel vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
67\'nci dakikada Umut topu ceza sahası içine ortaladı. Uğur Albayrak topu filelere gönderdi: 0-2.

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