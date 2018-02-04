Kocaeli Birlikspor - Eyüpspor: 1-3

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

STAT: Alparslan Türkeş

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Özgün Karakoçlu (xx), Serkan Gülçer (xx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (x) - Muhammet (x), Berke (xx), Yahya Kemal (x)(Dk.46 Semih x), Berat (x), Raif (x)(Dk.81 Berat Aydın), Talha (x), Kemal (x), Emrecan (x), Batuhan (x)(Dk.66 Melih x), Mehmet Mustafa (x)

EYÜPSPOR: Evren (xx) - Gencay (xxx), Doğukan (xxx), Atakan (xxx)(Dk.89 Berkan), Ahmet (xxx), Dede (xxx), İsmail (xx), Serkan (xxx)(Dk.66 Kıvanç xxx), Erkan (xx)(Dk.46 Bilal xx), Murat (xxx), Kubilay (xxx)

GOL: Dk.48 Berke (Kocaeli Birlikspor), Dk.34 Kubilay, Dk.51 Doğukan, Dk.85 Kıvanç (Eyüpspor)

SARI KART: Yahya Kemal, Melih, Muhammet (Kocaeli Birlikspor), Serkan, Kıvanç, Murat (Eyüpspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor\'a 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

34\'üncü dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Kubilay\'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

48\'inci dakikada Berke\'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutla topu filelerle buluşturdu.

51\'inci dakikada Gencay\'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Doğukan topu filelere gönderdi: 1-2.

85\'inci dakikada Eyüpspor\'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Kıvanç fileleri havalandırdı: 1-3.

Eyüpspor karşılaşmayı 3-1 yendi.

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