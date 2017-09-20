Kocaeli Birlikspor - Edirnespor: 5-6

Erol KAÇMAZ / KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

STAT: Alparslan Türkeş

HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Mehmet Özkan (xxx), Şeyhmus Baysal (xxx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Muhammet Demir (xx), Emirhan (xx), Muhammet Özkal (xx), Yahya (xx)(Dk. 61 Berat Aydın xx), Berat Demir (xx)(Dk. 46 Melih xxx), Raif (xxx)(Dk. 100 Talha Özler), Semih (xx), Kemal Kazan (xx), Emrecan (xx), Batuhan (xx), Mehmet Mustafa(xx)

EDİRNESPOR: Emir (xx), Harum (xx), Metin (xxx), Sabur (xx)(Dk. 56 İsmael Kone xx), Tolga (xx)(Dk. 87 Medet xxx), Yunus (xx), Uğur (xx)(Dk. 104 Ramazan ), Feyzullah (xx), Kemal (xx), Murad (xx), Emirhan Özkan (xx)

GOLLER: Dk. 92. Melih İnan, Dk. 99 Raif Uzuner (Kocaeli Birlikspor), Dk. 105 Medet (Edirnespor)

SARI KART: Raif Uzuner, Berat Aydın, Melih İnan, Talha Özler, Emirhan Subaş (Kocaeli Birlikspor), Sabur Eser, Tolga Cengiz, Kemal Emre Bozoğlu, Emirhan Özkan, Kemal Emre Bozoğlu,Yunus Namdar (Edirnespor)

PENALTIYI GOLE ÇEVİRENLER: Emrecan Yıldızhan, Kemal Kazan, Batuhan Boyoğlu (Kocaeli Birlikspor) Metin Çalışkan, Kemal Emre Bozoğlu, Murad Damra Kaya, Emirhan Özkan (Edirnespor)

PENALTI ATIŞINDAN FAYDALANAMAYANLAR: Emirhan Subaş, Semih Üstün (Kocaeli Birlikspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur mücadelesinde Kocaeli Birlikspor kendi evinde Edirnespor’u ağırladı. Kocaeli Birlikspor penaltılara giden maçta 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında 2\'nci Lig’de mücadele eden Kocaeli Birlikspor Alparslan Türkeş Stadı’nda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Edirnespor’u hafta içi mesaisinde konuk etti. Havanın sıcak olması nedeniyle iki takım oyuncuları özellikle maçın ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlandı.

22\'nci dakikada konuk ekipten Sabur’un pasında topla buluşan Metin’in sert şutunu Kocaeli Birlikspor defansı kornere çeldi.

38’inci dakikada Edirnespor’un sağ kanattan kullandığı serbest atışta Metin topu ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde arka kale direğinde Sabur’un kötü vuruşunda top auta çıktı.

64’üncü dakikada Kocaeli Birlikspor atağında Melih’in ceza sahası içinde pasında Berat topa dokunamayınca kırmızı beyazlılar mutlak bir golü kaçırdı.

66’ncı dakikada Melih’in ceza sahası içinde pasında buluşan Raif’in vuruşunda topa kaleci Emir sahip oldu.

88’inci dakikada Kocaeli Birlikspor’dan topla buluşan Raif kaleci Emir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

Kupa mücadelesinde normal süre 0-0 sona erince 15’er dakikalık uzatma bölümüne geçildi.

92’nci dakikada Kocaeli Birlikspor atağında Emrecan’ın pasında buluşan Melih Edirnespor defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez vurduğu şutu Edirnespor kalecisi Emir’in sağında filelerle buluştu: 1-0.

99’uncu dakikada Melih’in sert şutunda Edirnespor kalecisi Emir’den dönen topu iyi takip eden Raif’in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

105\'inci dakikada Edirnespor atağında edfenstan seken topu önünde bulan Medet’in vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

Maçın uzatma bölümünün 110’uncu dakikasında Edirnespor atağında Kocaeli Birlikspor defansından Muhammet Özkal’ın topa elle müdahalesine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Edirnespor’un kazandığı penaltı atışını Kemal Emre Bozoğlu gole çevirdi: 2-2.

Maçın normal 90 dakikası 0-0 sona ererken, maçın uzatma bölümünde 15’er dakikalık bölüm karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle tamamlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Kocaeli Birlikspor’dan Emirhan ile Semih penaltı atışlarını değerlendiremedi. Konuk ekip Edirnespor oyuncuları dört penaltı atışını gole çevirince Kocaeli Birlikspor kupaya veda etti.

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