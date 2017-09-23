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Spor

Kocaeli Birlikspor - Bucaspor: 1-1

Alişan KOYUNCU / GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) STAT: Alparslan Türkeş Stadı HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Sezgin Altun (xx), Ferhat Dalgıç (xx) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (xx), Emirhan (xx), (Dk

23 Eylül 2017 22:06

Alişan KOYUNCU / GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

STAT: Alparslan Türkeş Stadı

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Sezgin Altun (xx), Ferhat Dalgıç (xx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (xx), Emirhan (xx), (Dk. 81 Yahya Kemal x), Muhammet xx(), Raif (xxx), (Dk. 90 Berke ), Melih (xx), Semih (xx), Berat (xx), (Dk. 68 Tayyip xx), Kemal (xx), Emrecan (x), Batuhan (xx), Mehmet (xx),

BUCASPOR:- Hüseyin (xx), Veli (xx), Emre Toraman (xx), (Dk. 55 Ahmet xx), Zafer (x), (Dk. 82 Sancar x), Mehmet (xx), İlyas (xxx), (Dk. 65 Hasan x), Burak (xx), Emre Özkan (xx), Murat (xx), Abdullah (xx), Saruhan (x)

GOLLER: Dk. 8 İlyas (Bucaspor) / Dk. 88 (P) Raif (Kocaeli Birlikspor)

SARI KARTLAR: Emrecan, Batuhan, Yahya Kemal, Melih (Kocaeli Birlikspor) - Emre, Zafer, Abdullah, Hüseyin (Bucaspor)

8\'inci dakikada kornerden gelen ortaya İlyas\'ın vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

89\'uncu dakikada Tayyip topu içeriye kesti. Veli topu elle kesince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Raif, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

90\'ıncı dakikada sol çaprazdan Semih\'in kaleye gönderdiği top direğin dibinden auta çıktı.

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