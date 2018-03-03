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Spor

Kocaeli Birlikspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) STAT: Alparslan Türkeş HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Tolga Özcan (xx) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xxx) - Emirhan (xxx), Muhammet (xxx), Yahya Kemal (xx)(Dk

03 Mart 2018 18:21

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Tolga Özcan (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xxx) - Emirhan (xxx), Muhammet (xxx), Yahya Kemal (xx)(Dk.76 Berke xx), Raif (xxx), Melih (xxx) (Dk.70 Sergen xx), Semih (xx), Talha (xxx), Kemal (xxx), Emrecan (xxx)(Dk.90 Enes), Mehmet Mustafa (xxx)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (xx) - Okan (xx), Cumhur (xx)(Dk.69 Ferhat xx), Erhan (xx), Timur (xx), Muhammed Burak (xx), Mehmet Sıddık (xx), Ömer (xx)(Dk.83 Mehmet Erkut), İbrahim (xx), Ferhat (x), Muhammet (xx)
GOL: Dk. 25 Raif (pen) (Kocaeli Birlikspor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Semih (Kocaeli Birlikspor)
SARI KART: Muhammet, Semih, Kemal, Talha (Kocaeli Birlikspor), Muhammed Burak, İbrahim, Ömer (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Kocaeli Birlikspor, Amed Sportif Faaliyetler\'i 1-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR;
11\'nci dakikada Kocaeli Birlikspor\'un kazandığı serbest atışta Raif\'in vuruşunda top kaleci Zülküf\'te kaldı.
25\'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Melih\'i Amedspor\'dan İbrahim düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Raif penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.
45\'nci dakikada Melih\'in pasıyla ceza sahasına giren Raif\'in vuruşunda top kaleci Zülküf\'te kaldı.
62\'nci dakikada ceza sahası dışından Erhan\'ın sert şutunda kaleci Onur Behiç topa iki hamlede sahip oldu.
65\'nci dakikada Muhammed Burak\'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vuruşu kale direğinden dönerken kaleci Onur Behiç topa sahip oldu.
82\'nci dakikada Mehmet Sıddık\'a faul yapan Semih ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Kocaeli Birlikspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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