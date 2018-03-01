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Kocaeli beyaza büründü

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu çatılar ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı

01 Mart 2018 13:55

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu çatılar ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı.
Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Sabah evlerinden çıkanlar, beyaz örtü ile karşılaştı. Kent merkezlerinde yeşil alanlar ve çatılar, karla kaplanırken, yüksek kesimlerde ise kar daha fazla etkili oldu. İzmit Umuttepe\'de kar kalınlığı 5, kayak merkezi Kartepe\'de ise 20 santimetreye ulaştı. Çocuklar, yeşil alanlarda kartopu oynayarak, eğlendi. İzmit Kent Ormanı\'na gelenler ise karla kaplı ormanda yürümenin keyfini çıkardı.

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