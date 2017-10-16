Kocaeli Barosu'ndan 'müftülüklere nikah' yetkisine tepki

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Barosu Kadın Hakları Merkezi, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi getiren yasa tasarısına tepki gösterdi.

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamaya, Kocaeli Barosu\'na bağlı avukatlar, Üniversiteli Kadınlar Derneği, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası üyeleri ve Soroptimist Kulübü üyeleri destek verdi. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Didem Turan yapılan değişiklikle laiklik ilkesinin dolaylı olarak çiğnenmesine yol açacağını söyleyerek, \"İçişleri Bakanlığı\'nca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı\'na eklenen 6-madde ile \'İl ve İlçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu\' yetkisi verilmektedir. Anayasamızın 2. maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti \'demokratik, laik ve sosyal\' bir hukuk devletidir. Laiklik ilkesi ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada bizi kargaşadan ve iç savaştan koruyan en önemli ilkelerden biri olup, anayasamızın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen hükümlerinden biridir. Hal böyleyken, vatandaşımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak gerekçesiyle yapılmaya çalışılan bu değişiklikle, Anayasamızın 174/4 maddesiyle koruma altına alınan İnkılap Kanunları içinde olan \'Evlilik akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağı\' hükmünün ihlali ve laiklik ilkesinin dolaylı olarak çiğnenmesine yol açılacaktır\" dedi.

Bu değişiklikle hukuk birliğinin ortadan kaldırılacağını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

\"Anayasamızın laiklik ve eşitlik ilkeleri ihlal edilecek, hukuk birliği ortadan kaldırılacak, Medeni Kanunu\'nun kabulüyle elde edilen kadın kazanımlarının kaybedilmesine yol açılacak, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismarlar artacak, toplum aile düzeyinde de ayrışacak, kadının ve çocukların hak ihlalleri artacaktır. Bu nedenle Kocaeli Barosu Kadın Hakları olarak millet ve ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilkelerinden olan laiklik ilkesinin çiğnenmesine, kazanılmış kadın haklarının kaybedilmesine neden olacak, kadın ve çocukların hak ihlallerini artıracak bu kanun değişikliği teklifini kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle reddettiğimizi belirtiyor, söz konusu değişikliğin meclisten geri çekilmesi için hükümete ve tüm siyasi partilere çağrı yapıyoruz.\"



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