Kocaeli Barosu, avukat Mehmet Samim Geredeli'ye saldırıyı lanetledi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ Barosu Başkanı Sertif Gökçe ve üyeler, Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin bürosunda uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesini lanetledi. Baro Başkanı Sertif Gökçe, hukuk camiasına yönelik şiddetin giderek daha vahim bir boyuta ulaştığını belirterek, \"Hain saldırılar savunma kurumu ile birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır\" dedi.

Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli dün İzmit Fethiye Caddesi\'ndeki bir iş merkezinde bulunan hukuk bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Avukatı öldüren S.A.S. olaydan sonra kaçtı. Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe ve avukatlar bugün Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak saldırıyı lanetledi. Başkan Sertif Gökçe saldırıların kaygı verici olduğunu belirterek, \"Baromuz mensubu değerli meslektaşımız avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin dün bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Görev şehidi meslektaşımıza Allah\'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımız ofisinde mesleki faaliyetini sürdürürken haince katledilmiştir. Bu saldırıyı en ağır şekilde lanetliyoruz. Kamu görevi yapan biz avukatlara yönelik sözlü, fiili ve hatta silahlı saldırılar, maalesef kaygı verici boyutlara ulaşmıştır\" diye konuştu.

Baro Başkanı Sertif Gökçe konuşmasına şunları kaydetti:

\"Kısa bir süre önce Gemlik\'te meslektaşımız avukat Özgür Aksoy alçakça katledilmiştir. Yine Şanlıurfa\'da Baro Başkanı Ahmet Tüysüz sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Dün Antalya\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner\'in de silahlı saldırı sonucu yaralanması kaygılarımızın yersiz olmadığını göstermiştir. Hukuk camiasına yönelik şiddet giderek daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki avukatlar uyuşmazlıkların tarafı değildirler. Avukatın vekili sıfatıyla takip ettiği davanın tarafıyla bir tutularak hedef gösterilmesi, sözlü, fiili ve silahlı saldırılara uğraması asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, her şeyden önce yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatını savunma hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Meslektaşımızın görevleri başında uğradığı hain saldırılar, savunma kurumuyla birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır. Bu saldırıların failleri bilmelidir ki savunma alçakça saldırılara asla boyun eğmez, asla susmaz, susturulamaz. Faillerin ve varsa azmettiricilerin en kısa sürede içerisinde yargı önüne çıkarılmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.\"



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