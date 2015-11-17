Kocaeli Barış Platformu'nda çağrı: IŞİD'e ilk sözü Müslümanlar yükseltmelidir!

IŞİD tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılar sonrasında bir açıklama yapan Kocaeli Barış Platformu, İslami kamuoyuna "IŞİD gibi vahşet örgütlerine sesini ilk Müslümanlar yükseltmelidir..." çağrısında bulundu.

“Gerçek Müslümanlık bu değil” veya “İŞİD'in İslamiyet ile alakası yok” önermelerinin, IŞİD'in İslamiyet adına yaptığı vahşet ve vicdnsızlığı açıklamaya yetmeyeceğini belirten Kocaeli Barış Platformu Sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Halkı Müslüman toplumlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan İŞİD vb. yapıların ilk önce reddedilmesi, zihinlerde mahkûm edilmesi ve yaptıklarına mazeret aranmaması gerekir" dedi.

Kocaeli Barış Platformu'nun açıklaması şöyle:

"Ortaya çıktığı günden bugüne insanlık dışı uygulamalara imza atan IŞİD ve benzeri örgütler, tüm insanlığı tehdit eden, uluslararası bir sorundur. Her geçen gün katliamlarına bir yenisini ekleyen IŞİD'in insanlık dışı muamelelerine karşı askeri yöntemlerin yeterli olmadığı gerçeği açığa çıkmıştır. Şüphesiz askeri müdahaleler ve mücadele biçimi önemlidir fakat unutulmaması gereken nokta, IŞİD'in ortaya çıkma ve ayakta kalabilme biçimidir. İslamiyet adına her türlü vahşeti ve vicdansızlığı esas alan bu yapıya karşı mücadele büyük öneme sahiptir. İŞİD'in ne yaptığı kadar, nasıl ortaya çıktığı ve neyi amaçladığı kamuoyunca doğru bilinmelidir. Müslümanlarca “Gerçek Müslümanlık bu değil” veya “İŞİD'in İslamiyet ile alakası yok” önermeleri durumu açıklamaya yetmezken, kendinden olmayanın yaşam hakkına azami düzeyde riayet eden İslamiyet’e olumsuz bir imaj yüklenmektedir. Halkı Müslüman toplumlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan IŞİD vb. yapıların ilk önce reddedilmesi, zihinlerde mahkûm edilmesi ve yaptıklarına mazeret aranmaması gerekir. Bu nedenle Kocaeli Barış Platformu olarak bugüne dek insanların yaşam hakkına, özgürlüklerine ve farklılıklarına saygıyı esas aldığımız üzere, mevcut duruma bigâne kalmamak için Dünya İslami Kamuoyuna bu insaniyet ve İslamiyet dışı yapıya açık, net, kalıcı, mazeretsiz bir tutumu yüksek sesle dillendirmesi çağrısı yapıyoruz. Unutulmamalıdır ki İŞİD, gerekli ve güçlü bir tavır gösterilmemesinden beslenmektedir. Bu tutum evveliyatla Müslümanların boynunun borcudur ve hem kendileri hem de tüm insanlık adına son derece önemli ve erdemli bir tavırdır. Bu ses uzun yılların sorununa iyileştirici ilk adımdır. Başta Müslüman camia olmak üzere tüm vicdan sahiplerinin, insani çağrımızı sahiplenmelerini ve bu yönde bir bilinç oluşması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz."