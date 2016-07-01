Kocaeli Barış Platformu: "İslam bu değil" demek IŞİD'i ve Müslümanların sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor

Kocaeli Barış Platformu, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve faillerinin IŞİD'le bağlatılı olduğu belirtilen saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Platformun sözcüsü ve T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından paylaşılan 'IŞİD'leşme tehlikesine karşı çıkıyoruz' başlıklı bildiride "Buna benzer yapıları kınayarak bir yere varamayız" denerek, ​"İslam dünyası sorunlarını derinlemesine tahlil etmekten yana değil, yüzeysel bir kolaycılıkla çözme eğilimindedir. IŞİD yüzeysel ve kolaycı anlayışın zaruri sonucudur" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bildiride, "Müslüman kesimlerin 'gerçek islam bu değil' ifadelerini çokça duymaktayız, bu ifadeler IŞİD'in bulduğu zemini ortadan kaldırmadığı gibi Müslümanların bu konudaki sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz" dendi.

Kocaeli Barış Platformu'nun 'IŞİD'leşme tehlikesine karşı çıkıyoruz' başlıklı açıklaması şöyle:

Atatürk havalimanına yapılan saldırıyla tekrar gündeme gelen IŞİD sorununu etkin, sonuç alıcı, özeleştirel bir şekilde masaya yatırmazsak bu tür facialarla daha çok karşılaşacağımız açıktır. IŞİD vb. yapılar tüm dünyada eylemlerini artırıyor. Bu eylemlerin sosyolojik arka planını konuşmadan sadece kınamakla bir yere varamayız.

Ortadoğu'da her geçen gün artan kaos ve şiddet, aklı selimle hareket edilmesini engelliyor. Toplumdaki şiddet eğilimi engellenme yönüne gidileceğine siyasi ve yanlış yorumlanmış dini argümanlarla artıyor. Kriter, adalet ve insan hakları olmaktan çıkıyor, öfke, karşıtlık ve kutuplaşma hakim oluyor. Müslüman toplum yaşadığı krizi nasıl aşacağını bilemiyor. Din özgürlüğü, çoğulculuk gibi kavramlarda netleşme sağlanmadığı için işgal, şiddet ve farklılıkların hakimiyeti gündeme geldiğinde akıl tutulması ve bir çılgınlık yaşanmaktadır.

Müslüman kesimlerin "gerçek islam bu değil" ifadelerini çokça duymaktayız, bu ifadeler IŞİD'in bulduğu zemini ortadan kaldırmadığı gibi Müslümanların bu konudaki sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Aynı zamanda IŞİD'in fiilleri üzerinden bir bütün olarak İslama ve Müslümanlara yüklenen olumsuz algıların da karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz. İnsani olmayan İslami olamaz, IŞİD insanlık dışı uygulamaları ile insanı hiçbir yön taşımadığını göstermiştir.

İslam dünyası sorunlarını derinlemesine tahlil etmekten yana değil, yüzeysel bir kolaycılıkla çözme eğilimindedir. IŞİD yüzeysel ve kolaycı anlayışın zaruri sonucudur. Tüm ahlaki değerleri çiğneyerek kolay çözüm sandığı yola giren IŞİD vb. yapılar, adına hareket ettiğini ileri sürdüğü İslam dinine en büyük saldırıyı yapmaktadır. Ancak daha kötüsü her geçen gün artan bu tehlikeye karşı İslam ülkelerinde ciddi bir toplumsal tepki oluşmamakta, sorunun kökenine inilmemektedir. Meselenin aslı geçiştirilmekte, dış güçlerin oyununa bağlanmakta veya marjinal bir anlayışın yansıması olarak görülmektedir. Bu bakış açısı, tehlikeyi büyütür. İslami toplum içinden çıkan bu yıkıcı, toplumu çatışma ekseninde bölmesi muhtemel akıma karşı her türlü önlemini almalıdır.

Sadece askeri yöntemlerle önlenmesi mümkün olmayan bu tehlike uzun bir düşünsel çaba, dini camiaların net karşı duruşu ve tepkiselcilikten uzak durmayla önlenebilecektir. Dinde zorlama, özgürlüğün sınırları tartışılmadan, insan haklarının içselleştirilmesi sağlanmadan yapılacak kınamalar boşuna bir çaba olmaktan, sorunu büyütmekten başkasına yaramayacaktır. IŞİD'leşme eğilimini önlemek, Müslüman olsun olmasın her kesimin barış içinde çözüm bulmasına yardımcı olacak en etkili metoddur.

Tüm sivil toplum kuruluşlarını, cemaatleri, dini argümanlarla ortaya çıkan bu anlayışa net bir şekilde karşı çıkmaya davet ediyoruz. Kamu idaresi toplumsal kutuplaşmaları önleyici bir eğitim anlayışını öncelemelidir. Tüm toplumu şiddet kültürünü sorgulamaya, mazeret ileri sürmeden yarınlarımızı kabusa dönüştürebilecek bu tehlikeli yönelişin farkına varmaya çağırıyoruz.

Kocaeli Barış Platformu Sözcüsü

Ömer Faruk Gergerlioğlu