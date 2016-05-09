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Kocaeli AKP'de poster ayarı; Davutoğlu gitti, Erdoğan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki cuma günü İzmit'e gelerek toplu açılış törenine katılacak

09 Mayıs 2016 13:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaşadığı krizin ardından genel başkanlık ve Başbakanlığa veda etme kararı alan Ahmet Davutoğlu'nun afişleri AKP Kocaeli il binasından indirildi. Davutoğlu afişleri yerine Erdoğan'ın afişleri asıldı.

Erdoğan önümüzdeki cuma günü İzmit'e gelerek toplu açılış törenine katılacak. Perşembe Pazarı alanında yapılacak toplu açılış töreni için hazırlıklar yapılırken, kentteki bilboardlara törenle ilgili afişler asıldı. Bu arada, Perşembe Pazarı'nın olduğu alandaki AKP Kocaeli İl Başkanlığı binasının cephesindeki Davutoğlu'nun afişi kaldırılarak yerine Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu "Sağlam irade" başlıklı "Cumhur" ve "Başkanımız" kelimelerinin ayrı yazılarak törenin duyurulduğu afiş asıldı. Parti binasının çatısında ise Başbakan Davutoğlu fotoğrafının olduğu "Kocaeli Hazır, Hedef 2023" reklam panosu yer aldı.

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