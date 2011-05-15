-KOCAELİ 2017 YAZ OYUNLARINA RESMEN ADAY KOCAELİ (A.A) - 14.05.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2017 Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nın Kocaeli'de düzenlenmesi için resmi başvuruyu yaptıklarını belirterek, ''Brezilya'dan bir şehir, Türkiye'den de Kocaeli 2017 üniversite oyunlarına adaydır'' dedi. Bakan Ergün, AK Parti milletvekili adaylarıyla birlikte Kocaeli'ye ilişkin seçim beyannamelerini açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin 2017 Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları'na ilişkin sorularını yanıtladı. ''2017 üniversite oyunlarıyla ilgili resmi başvuru yapıldı'' diyen Ergün, Türkiye'den Bursa ve Kocaeli'nin söz konusu organizasyon için başvuruda bulunduğunu ancak Bursa'nın başvurusunun kabul edilmediğini söyledi. Kocaeli'nin başvurusunun ise kabul edildiğini dile getiren Ergün, şöyle devam etti: ''Ayrıca Tayvan ve Brezilya başvurdu. Tayvan'la ilgili muhtemelen Çin'in bazı rezervleri olacağı için o başka kategoride değerlendirilir. Dolayısıyla Brezilya'dan bir şehir, Türkiye'den de Kocaeli 2017 Üniversite Oyunları'na adaydır. Bu konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Başbakanımız ile paylaştı. Seçimden sonra odaklanacağımız husus uluslararası kamuoyunda, 2017 Üniversite Oyunları'nda oy kullanacak olan ülkeler ve delegeler nezdinde kulis yapmaktır. Güçlü bir şekilde Türkiye'nin kurumlarının da bu oyunların Kocaeli'de yapılması için desteğini almaktır. Eğer 2011 ekim-kasım aylarında Kocaeli'yle ilgili 2017 kararı verilirse 2012 yılından itibaren 4-5 yıllık dönemde üniversite oyunlarına hazırlık için Kocaeli'de ciddi tesisleşme dönemi başlamış olacaktır.'' Bunun da önümüzdeki dönemdeki hazırlıklarından biri olduğunu ifade eden Ergün, oyunların Kocaeli'de düzenlenip düzenlenmeyeceğine uluslararası bir komitenin karar vereceğini, bu nedenle kente yönelik açıkladıkları seçim beyannamesine bunu koymadıklarını vurguladı. Nihat Ergün, Türkiye'de Kocaeli'den başka başvurusu kabul edilen ilin bulunmadığına işaret ederek, ''Sadece Brezilya'dan bir rakibimiz olacak. Artık bütün gücümüzle kasım ayına kadar Kocaeli'de 2017 Üniversite Oyunları'nın yapılması için çalışmaları yoğunlaştıracağız'' diye konuştu. Bakan Ergün, kasım ayında oyunların Kocaeli'de düzenlenmesine karar verilmesi durumunda kentteki spor tesisi sayısında önemli bir artış olacağını kaydetti.