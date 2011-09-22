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Spor

Kocaeli, 2017 Universiade adaylığından çekildi KOCAELİ (A.A)

22 Eylül 2011 16:09

-Kocaeli, 2017 Universiade adaylığından çekildi KOCAELİ (A.A) - 22.09.2011 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, 2017 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'na (Universiade) adaylık sürecinden çekilme kararı aldığı bildirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en büyük uluslararası spor organizasyonlarından biri olan ''2017 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'' için bir süre önce adaylık başvurusu yapıldığını hatırlattı. Geçen iki aylık süreçte, uluslararası camiada gerekli lobi faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti: ''Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu'nun (FISU) genel kurulunda belli kararlar alınmış ve uygulamayla ilgili sözleşmeler taraflara bildirilmiştir. Elimize ulaşan sözleşme şartlarında yer alan bir madde, konuyu yeniden ele almamıza neden olmuş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan müzakereler sonucunda adaylıkla ilgili yeni bir sürece girilmiştir.  Sözleşmede, 2017 Yaz Olimpiyatları başvurusu için gerekli olan 20 milyon Avro'nun, başvuru öncesinde banka teminatıyla garanti altına alınması ön şart olarak önümüze konulmuştur. Mevcut yasalarımıza göre bu rakamın banka teminatı olarak gösterilmesi imkan dahilinde görünmemektedir.'' Ersin Yazıcı ayrıca, devletin sözünün teminat olarak algılanmaması ve bu taahhüdün illa da ekonomik bir bedelle yerine getirilmesi talebinin, yapılan görüşmeler neticesinde adaylıkla ilgili yeni bir kararın ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

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