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Ekonomi

Koç'a Tüpraş için 605 milyon liralık vergi ve ceza geldi

Tüpraş'a 2005-2009 arasındaki hesap dönemleri için 605.4 milyon TL'lik tebligat yapıldı.

21 Ekim 2010 03:00

T24- Tüpraş 2005-2009 arasındaki hesap dönemleri için 242 milyon TL vergi aslı,  363.4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 605.4 milyon TL'lik tebligat yapıldığını açıkladı. Ayrıca talep edilen vergi  aslı üzerinden gecikme faizi uygulanacağı kaydedildi.

 

 Tüpraş tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şirkette yürütülen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen Vergi İnceleme  Raporları ile 5 Kasım 2010 tarihli tarhiyat öncesi uzlaşma davetinin bugün tebliğ edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

 

   "Vergi İnceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan husus, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında imalatta kullanılan rafineri  yakıtlarının bir kısmının, özellikle asfalt üretimine isabet eden miktarının, özel tüketim vergisine tabi olup/olmayacağına ilişkin  yorum farklılığından kaynaklanmaktadır. Ancak, ÖTV Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren, şirketimizin  devletin mülkiyeti ve yönetimi altında olduğu dört yıl boyunca da, rafineri yakıtları hiçbir şekilde ÖTV'ne tabi tutulmamıştır.  Şirketimiz 26 Ocak 2006 tarihinde özel şirket vasfı kazandıktan sonra adı geçen düzenlemede herhangi bir değişiklik olmadığı  için, aynı uygulama dört yıl boyunca devam ettirilmiştir. Söz konusu vergi inceleme raporları ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün  yasal haklarımız kullanılacaktır."

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