Koca tecavüzüne izin!

ABD destekli Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, kadınları ayağa kaldıran bir yasaya onay verdi. Seçim yatırımı olarak görülen kanun, evlilik içi tecavüzü meşru kılıyor, kadınların kocalarının rızası olmadan sokağa adım atmalarını yasaklıyor.



Afganistan'da askeri bulunan ve bu ülkeye komşu ülkeler, Taliban ile mücadelede destek paketini görüşmek için Lahey’de toplanırken, Batı destekli Devlet Başkanı Hamid Karzai, yaklaşan seçimler öncesi oy kazanmak için evlilik içi tecavüzü meşru kılan ve kadınların kocalarının izni olmadan evden dışarı adım atmasını yasaklayan bir kanunu imzaladı.



"Taliban’dan bile daha kötü" diye nitelenen ve Karzai’nin onayladığı yasaya göre, bir kadın kocasının cinsel ilişki isteğini reddedemiyor. Yasa, Anayasa’nın eşit haklar maddesini ihlal ettiğini savunan insan hakları örgütlerinin büyük tepkisine yol açıyor. Yasanın son hali henüz ortaya çıkmadı. Ancak kadınların aleyhine önemli maddeler içerdiği biliniyor.



Yasa, aile içi tecavüzü meşru kılıp kadınların evden dışarı çıkmasını kocalarının iznine bağlarken, çocuğun velayetini de sadece babaya veya büyükbabaya veriyor. Afgan kadın senatör Humeyra Namati, yasayı eleştirirken şöyle konuştu: "Yasa, Taliban döneminde çıkarılanlardan bile daha kötü. Bu yasaya karşı çıkan herkes, İslam’a karşı çıkmakla suçlanıyor. Oysa Afgan Anayasası, cinsiyetler arasında eşitliği garanti ediyor."



Yasanın fazla tartışılmadan ve süratle çıkarıldığını savunan kadın meclis üyelerinden Şinkai Zahine Karokhail, "Neredeyse gizli oturumlarla yasa çıkarıldı. Yasada birçok maddenin değiştirilmesi gerekir. Ancak tartışmak bile istemiyorlar. Çünkü Karzai Şii nüfusu memnun ederek seçimleri garantiye almak istiyor" diye konuştu.



Seçim rüşveti



Gerçekten de Afganistan yönetiminde patlak veren yolsuzluk skandalları nedeniyle ülke içinde ve dışında pek sevilmeyen Karzai, ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Şii toplumu aşırı muhafazakar yasalar çıkararak memnun etmeyi ve böylece Ağustos ayında yapılacak seçimlerde avantaj elde etmeyi hedefliyor.









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