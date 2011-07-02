-KOCA ŞİDDETTEN KAÇAN KADIN, BALKONDAN ATLADI DİYARBAKIR (A.A) - 02.07.2011 - Diyarbakır'da kocasının şiddetinden kaçan kadın, balkondan atlayınca yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi 537. Sokak'taki bir apartmanın 1. katında ikamet eden Ali Rıza Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı eşi Güner Ö'yü dövdü. Eşinin şiddetinden kurtulmak isteyen Güner Ö, balkona kaçtı. Eşinin yumruk darbeleri üzerine balkondan binanın altında bulunan halı satışının yapıldığı iş yerlerine ait korkuluğa çıkan Güner Ö, korkuluktan halıların üzerine düşerek yaralandı. Özer, ambulansla kaldırıldığı Diyarbakır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ali Rıza Ö, bu kez çocukları F.Ö. (9), M.Ö. (5) ve Z.Ö'yü (4) balkondan atmakla tehdit etti. Esnafın da yardımıyla çocukları almayı başaran polis, teslim olmak istemeyen ve evini yakmaya çalışan Ali Rıza Ö'yü, eve gaz bombası atarak etkisiz hale getirdi. Ailesine şiddet uygulayan Ali Rıza Ö. gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.