Koca şiddetinden kaçan Nazlı'yı çocukları öldürmüş (3)

ZANLI KARDEŞLER TUTUKLANDI

Zonguldak\'ın Devrek İlçesi\'nde anneleri Nazlı Uyanık\'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Sertan ve Özkan U. kardeşler savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki kardeş, \'yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

AİLESİ CENAZEYİ ALMAYA GELMEDİ

Nazlı Uyanık\'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı otopsinin ardından Devrek Devlet Hastanesi morgunda ailesine teslim edilmek üzere hazırlandı. Hastane Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, Nazlı Uyanık\'ın cenazesini teslim almak için ailenin başvuruda bulunmadığını söyledi.