Koca şiddetinden kaçan Nazlı'yı çocukları öldürmüş

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde, 2 gün önce taşındığı evinde bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki Nazlı Uyanık\'ın çocukları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 25 yaşındaki Sertan U. ve 17 yaşındaki Özkan U.\'nun, Bitlis\'te babalarının şiddetinden kaçıp sığınma evine yerleşen, sonra izini kaybettirmek için İstanbul\'a ve Devrek\'e taşınan annelerini, peşinden gidip öldürdükleri belirlendi. İki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Karşıyaka Mahallesi\'nde 3 katlı apartmanın üst katındaki dairede meydana geldi. Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı ve henüz eşyalarını yerleştirmediği evinde yaralı halde pencereye çıkıp yardım istedi. Komşularının haber vermesi ile gelen sağlık ekiplerinin yerde kanlar içinde bulduğu Nazlı Uyanık, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda 9 bıçak darbesi saptanan Nazlı Uyanık, doktorların müdahasine rağmen kurtarılamadı.

ANKARA GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

Polis, cinayetle ilgili olay yerinden beyaz kamyonetle kaçan 2 kişinin peşine düştü. Kamyonet Devrek çıkışında terk edilmiş bulundu. Ankara\'ya giden yolcu otobüsüne bindikleri belirlenen şüpheliler, TEM\'in Ankara girişinde otobüsün durdurulmasıyla yakaladı. Şüphelilerin, Nazlı Uyanık\'ın oğulları Sertan ve Özkan U. olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİN ŞİDDETİNDEN KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada, Nazlı Uyanık\'ın Bitlis\'te eşinin şiddet uygulaması nedeniyle devlete sığındığı ve kadın sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. Uyanık\'ın, bir süre burada yaşadıktan sonra eşi ve çocuklarının peşini bırakmaması üzerine yaklaşık 1 ay önce İstanbul\'a gittiği belirlendi. Nazlı Uyanık\'ın, İstanbul\'da tanıştığı Zonguldak Devrekli M.S. adlı kadının, \"Bizim memlekete gidelim. Sana iş ve ev bulalım\" teklifini kabul ettiği ve 1 hafta önce Devrek\'e gelerek bu kadının ağabeyiyle tanıştığı tespit edildi. Devrek\'te önce aynı mahallede başka bir ev kiralayan Nazlı Uyanık\'ın, su aboneliği işlemini yaptıramaması nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve aynı mahallede cinayetin işlendiği evi kiraladığı saptandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sertan ve Özkan U. kardeşlerin dün annelerinin izini bularak Devrek\'e geldiği ve telefonla ulaşarak konuşmak için evine gittikleri, bu sırada tartışma çıktığı ve Nazlı Uyanık\'ı bıçaklayarak öldürdükleri belirlendi. Şüpheli kardeşlerden Sertan U.\'nun, polise verdiği ilk ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, kardeşinin suçunun olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.



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