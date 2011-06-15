-KOCA KATİLİNE İLK DURUŞMADA "MÜEBBET" ERZURUM (A.A) - 15.06.2011 - Erzurum'da bir kişiyle birlikte kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Recep İnan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Recep İnan'ın eşi Kamile İnan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Keşfettin Öveç ile sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların üzerlerine atılı suçlar ve hakları hatırlatıldı. Öveç, duruşmada yaptığı savunmada, öldürülen İnan'ın eşinin kendisini ''Aysel'' olarak tanıtıp, bir süre onunla telefonla konuştuğunu söyledi. İnternet vasıtasıyla da Aysel adlı kişiyle görüştüğünü belirten Öveç, ''Aysel isimli biri telefon açtı, benimle görüşmek istediğini söyledi. Bana Erzurum ilinde oturduğunu, ağabeyinin yanında kaldığını söylemişti. Aysel ile birbirimize fotoğraflarımızı gönderdik. Bana resmimi beğendiğini ve görüşmek istediğini söyledi. Ağabeyinin kendisine gönderdiğim resimleri yakaladığını ve bu yüzden de çok sorun yaşadığını söyledi'' diye konuştu. Kocasını ağabeyi olarak ifade eden Kamile İnan'nın kendisini kaçırması için Erzurum'a çağırdığına dikkati çeken Öveç, şunları kaydetti: ''Kamile beni içeri aldı. Bana Aysel'in birazdan geleceğini söyledi. Bir bardak su içtim. İçtiğim suda bir şey olduğundan şüpheleniyorum. Kamile bana Aysel'in ağabeyinin benim yüzümden Aysel'i çok dövdüğünü, Aysel'i kaçırması gerektiğini, Aysel'in çok yakın arkadaşı olduğunu, istediğini yapmazsam bana bağırıp, çağıracağını söyledi. Bu sırada içeride Aysel'in ağabeyi olduğu söylenen kişi yatıyordu. Uyandı. Ben de sanık Kamile'nin bana vermiş olduğu bıçağı bir defa maktulün sağ karın yan tarafına sapladım ve olay yerinden kaçtım. Ben aileme ve herkese karşı rezil oldum. Suçsuzum'' İnan da Öveç'in savunmasını kabul etmediğini, kendisinin olayla bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Cinayet günü eve yüzü maskeli bir kişinin girdiğini dile getiren İnan, ''Olay günü evimin kapısı çalındı. Açtığımda yüzü maskeli bir şahsı gördüm. Elinde bıçak vardı. İçeriye girdi. Eşimin nerede olduğunu sordu. Ben de uyuduğu yeri söyledim. Eşimin olduğu yere gitti. Elindeki bıçakla eşime vurmaya başladı. O sırada yüzündeki maskeyi çıkarınca bu kişinin mahkemede bulunan Keşfettin olduğunu gördüm. Korkarak evden dışarı kaçtım. Geldiğimde eşimin yaralı olduğunu gördüm. Ömür boyu sanık Keşfettin'den şikayetçiyim. Hem yuvam dağıldı, hem eşim gitti. Ben severek evlenmiştim'' şeklinde konuştu. Daha sonra sanıkların avukatları dinlenildi. Mahkeme heyeti İnan ve Öveç'in, ''Tasarlayarak, eşe, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten adam öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Öveç'e ayrıca ''konut dokunulmazlığını ihlal'' suçundan 3 yıl daha hapis cezası verildi. -OLAY- Erzurum'da, 9 Şubat 2011 tarihinde evinde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen İl Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak görevli Recep İnan'ın (30) eşi Kamile İnan ile cinayeti zanlıyla birlikte hareket ederek işlediği iddiasıyla Keşfettin Öveç gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.