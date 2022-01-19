"Koca bir dışkı" heykeli yaptı, gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Rusya'da heykeltıraş Ivan Volkov, St. Petersburg'da bir parkta "koca bir dışkı" heykeli yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Bumaga haber sitesine göre Ivan Volkov, daha sonra sildiği Facebook paylaşımında kardan uzun ve kahverengi heykelinin fotoğrafını paylaşarak, "O kadar güzel ki altıma yaptım" yazdı.

Şehrin 'Mars Sahası' parkındaki heykelin fotoğrafları geçen perşembeden bu yana sosyal medyada dolaşıyordu ve yetkililerin dikkatini çekti.

Yerel yetkililer, Podyom sitesine cumartesi günü heykeli kaldırdıklarını belirtti.

Polisin, Volkov'u "bir mezarlığa zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtildi. Daha sonra hakim karşısına çıkmak üzere serbest bırakılan sanatçı, 5 aya kadar hapis cezası alabilir.

'Mars Sahası'nda 1917 Devrimi ve iç savaş sırasında hayatını kaybedenlerin gömüldüğü bir mezarlık da bulunuyor.