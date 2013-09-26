Koç'a 200 müfettiş tarafından inceleme başlatılacağı iddia edildi

Koç Grubu'nun üç şirketini incelemek için Üç enerji şirketi için toplam 200 kişilik ekip oluşturuldu. Söz konusu ekip, üç enerji şirketinin geriye dönük beş yıllık defterlerini inceleyecek.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, emniyetten gelen bir ihbar mektubu üzerine, Koç Grubu’na ait Tüpraş, Opet ve Aygaz şirketlerinde “aramalı vergi inceleme” başlatmıştı. Bu inceleme sonucunda, üç şirketinde yönetimine polis eşliğinde baskın düzenlenmişti. Bu baskın kapsamında, üç şirketten de birçok evrağın kopyası alındı. Söz konusu evraklarla ilgili olarak ise denetim kurulu başkanlığı, ayrı ayrı ekipler oluşturdu. Ekiplerin her biri ayrı konuda inceleme yapacak. İncelemeler sonucunda ise, yine ayrı ayrı rapor hazırlanacak.



100'den fazla rapor

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın haberine göre üç enerji şirketinin vergi incelemesinde, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 200 kişilik vergi müfettişi çalışacak. İncelemeler ise geriye dönük beş yıla kadar gidecek. Vergi müfettişleri, kurumlar ve KDV gibi vergi kalemlerinin dışında, akaryakıt üzerinden tahsil edilen tüm vergiler için de ayrı ayrı inceleme yapacak. Bu kapsamda üç şirket için hazırlanacak rapor sayısının da 100’ü geçebileceği belirtildi.



Numuneler temiz çıktı

Öte yandan, üç şirketten alınan numunelerle ilgili testler de sonuçlandı. Testler, TÜBİTAK ’ta, Ege Üniversitesi’nde ve Sanayi Bakanlığı’nın tesislerinde gerçekleştirildi. Üç ayrı kurumda, numunelere, marker başta olmak üzere diğer kriterlere uygun olup olmadığını araştırdı. Yapılan testlerde, tüm numunelerin kriterlere uygun olduğu ve tespit edildi.