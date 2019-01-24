Koç, yurt dışından borçlanacak

Koç Holding'in uluslararası tahvil ihracı için bankalara teklif talebi ilettiği belirtildi. Kaynaklara dayandırılan haber Refinitiv servislerinden IFR'da yer aldı.

Koç Holding'in IFR'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Finansman seçeneklerimizi sürekli olarak analiz ediyoruz. Şu anda, açıklama gerektiren herhangi bir karar alınmadı" denildi.

Koç Holding en son Mart 2016'da uluslararası piyasalardan borçlandı. Koç Holding bu tarihte 2023 vadeli tahvil ihracıyla 750 milyon dolar borçlanmış, getiri yüzde 5.40 olmuştu.