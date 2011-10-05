-Koç: Yerli otomobil o kadar kolay değil İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomobil konusunun göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını kaydetti. Koç, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı öncesinde gazetecilerin yerli otomobille ilgili sorularını yanıtladı. Yerli otomobille ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu konuda Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e bir rapor sunduğunu hatırlatan Koç, yerli otomobilin maliyetine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti: ''Bu, yerli otodan ne kastettiğinize bağlı. Bunu ne şekilde irdelediğinize bağlı. Bugün hiçkimse yüzde 100 bir otomobili kendi ülkesinde yerli olarak üretmiyor. Bazı aksamlar ortak olarak kullanılıyor. Şanzıman olsun, motor olsun... Dolayısıyla bu tip avantajlardan da faydalanmak lazım. O bakımdan biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışacağız. Herhalde bu bir konsorsiyum şeklinde olacak ama herhangi birşey söylemek için daha çok erken. Erken, çünkü bu kolay birşey değil. İki; bunun tarifini iyi yapmak lazım. Bunun satış sonrası servisi var, satış ağı var... Ondan sonra maliyeti dediğiniz gibi belirli bir ölçüde tutturamazsanız, çok yüksek maliyetler geliyor. Biz bunun içindeyiz. Hepsini biliyoruz. Tabii herkesin arzusu böyle bir şey yapılabiliyor olması ama göründüğü kadar kolay bir iş değil. Onu anlatmaya çalışıyorum.'' Koç, bir gazetecinin, ''Bakan Ergün, raporda yer alan maliyeti yüksek buldu. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir'' şeklindeki sorusuna ise ''Sayın Bakan öyle söylediyse herhalde bildiği birşey vardır. Ama kendisiyle yakın temas halindeyiz. Rakamları kendisiyle OSD olarak paylaştık. Çalışmalar devam ediyor'' yanıtını verdi. Böyle birşeyin kamu desteği olmadan yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine de Koç, ''O şekilde yapılması mümkün olmaz. Yani devletin belirli bir şeyi olması lazım. Onların hepsi bu bağlamda irdeleniyor'' dedi. Mustafa Koç, döviz piyasasındaki hareketliliğe ilişkin, ''Fevkalade belirsiz bir dönemden geçiyoruz. Bunun dışında etrafınıza baktığınızda Türkiye fevkalade iyi bir durumda ve bunu de bu şekilde götürmemiz lazım'' değerlendirmesinde bulundu.