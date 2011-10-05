Koç: Yerli oto için ortağımızla görüşüyoruz

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Yerli otomobilde ilk 'babayiğit' Albayrak Grubu

Muhtemel ortak Fiat

A’dan Z’ye yapabilir

10 ay önce Mustafa Koç, Erdoğan’ın Rahmi Koç’tan “Artık soyadınız gibi bir markayla Türkiye’de yerli otomobil üretin’ talebine ‘Çok zor’ değerlendirmesi yapmıştı. TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, “Yerli otomotiv için ortağımızla görüşme halindeyiz. Ancak bu konu konsorsiyum halinde yapılabilir, konu şu anda çok ham" yorumunu yaptı.Türkiye’de hem Fiat hem de Ford’la ortak üretim yapan Koç’un, yerli otomobili üretmesi muhtemel ortağının Fiat olduğu uzun süredir kulislerde konuşulurken, bu konuda basında da haberler yer almıştı. Alınan bilgilere göre, Koç Grubu’nun İtalyan Fiat’la eşit ortak olduğu Tofaş, yerli otomobil konusunda çalışmalara başladı. Türkiye’nin en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Tofaş’ın fikri mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olan bir modelin üretimi için proje çalışmaları yaptığı belirtiliyor.Tofaş’ın yaklaşık 500 kişinin çalıştığı Ar-Ge bölümü bir otomobili A’dan Z’ye yaratabilecek yetkinliğe sahip bulunuyor. Ar-Ge bölümü, Fiat Fiorino, Peugeot Bipper ve Citroen Nemo olarak farklı isimlerle satılan Minicargo projesinin önemli bir kısmını, yeni Doblo’nun da hemen hemen tamamını geliştirmişti. Bu modeller aynı zamanda Tofaş’ın en büyük ihracat silahları olarak kabul ediliyor.