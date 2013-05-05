Koç vergi rekortmenlerinde ilk 10'da, ilk 100'de Acun, Yılmaz ve Sayan var!

Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2012 yılı için 26 milyon 876 bin 425 lira vergi tahakkuk ettirilen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel oldu. Listenin 2. sırasında 26 milyon 107 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Gelir Vergisi rekortmenleri sıralamasında Arsel ve Koç'u yine Koç ailesinden Suna Kıraç, Mustafa Koç ve Ömer Koç izledi. Gelir Vergisi rekortmenleri arasında televizyoncu Acun Ilıcalı, komedyen Cem Yılmaz ve kamuoyunda Seda Sayan olarak bilinen Aysel Gürsaçer de yer aldı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen Gelir Vergisi beyanları sonucunda Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefi açıkladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplumda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerinde benimsetilmesi, vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve kayıt dışılığın azaltılması için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade etti.

İlk kez 2006 yılında mükellef haklarını gözeterek yayımladıkları Mükellef Hakları Bildirgesi, geliştirdikleri elektronik uygulamalar, projeler ve denetim standartlarıyla mükelleflerin vergiye uyum maliyetini azalttıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede son 8 yıl içerisinde Türkiye'de mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirme süresi 254 saatten 223 saate inerek 31 saat azalmıştır. Mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için harcadığı süre dünya ortalamasının altındadır. Yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu ve vergi yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz."

Bakan Mehmet Şimşek, mükelleflerin kazançlarından alınan vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri götürüldüğünün altını çizerek, 2002 yılında ülkede 100 lira vergi toplanıyorsa 86 lirasının faiz ödemelerinde kullanıldığını, bugün ise 100 lira verginin 17,4 lirasının faiz ödemelerine gittiğini ifade etti.

Geriye kalan 82,6 liranın ise ülkenin dört bir yanına hizmet, yatırım ve teşvik olarak döndüğünü vurgulayan Şimşek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Gerek vergiyi toplarken gerekse vergi gelirlerini harcarken büyük sorumluluğumuz bulunmaktadır. Vergi vermek sadece anayasal bir zorunluluk değildir. Toplanan vergiler, doğru kullanıldığı takdirde birçok yatırıma vesile olmaktadır. Sonuçta devletimiz, iş adamımız ve vatandaşımız kısaca herkes kazanmaktadır. Düzenli vergi ödeme alışkanlığının kazanıldığı toplumlar demokratik, hukuk devletinin normlarını yakalamış toplumlardır. Yaşadığımız siyasi ve toplumsal dönüşüm süreci ile birlikte bu yolda da büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. Ödediği vergilerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan 2012 yılı Gelir Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasına girmiş mükelleflerimiz başta olmak üzere tüm mükelleflerimize bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

Buna göre, Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinin ilk sıralarında Koç ailesi mensupları yer alırken, Arsel'e, menkul kıymet yatırım ortaklığından elde ettiği gelir için 26 milyon 876 bin 425 lira, Rahmi Koç'a kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 26 milyon 107 bin 488 lira, Suna Kıraç'a ise menkul kıymet aracılık faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 20 milyon 522 bin 19 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirildi.

Listenin 4. sırasında menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 15 milyon 954 bin 58 lira vergi tahakkuk ettirilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 5. sırasında ise 14 milyon 411 bin 323 lira ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Koç yer aldı.

13 milyon 575 bin 423 lira vergi tahakkuku ile ENKA Şirketler Grubu Fahri Başkanı Şarık Tara 6. sırada yer alırken, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, 13 milyon 368 bin 975 lira ile listeye 7. sıradan girdi.

Listenin 8. ve 10. sırasında yer alan kişiler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 9. sırada kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 12 milyon 292 bin 60 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirilen Aydın Doğan Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan bulundu.

Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Seda Sayan listede

Gelir Vergisi rekortmenleri arasında televizyoncu Acun Ilıcalı, komedyen Cem Yılmaz ve kamuoyunda Seda Sayan olarak bilinen Aysel Gürsaçer de yer aldı.

Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu gibi faaliyetlerden oluşan geliri için 4 milyon 603 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen Acun Ilıcalı listeye 31. sıradan girdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da listede 50. sırada yer alırken, Yılmaz'a 3 milyon 516 bin 56 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirildi.

Seda Sayan ise aynı faaliyetlerden oluşan geliri için kendisine tahakkuk ettirilen 2 milyon 291 bin 35 lira vergi ile listede 92. sırada bulundu.

Kira gelirinde rekortmen ismini açıklamadı

2012 vergilendirme dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) gelirleri için ödenecek Gelir Vergisinde ise listenin ilk 3 sırasında yer alan kişiler, isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin 4. sırasında kendisine 2 milyon 21 bin 199 lira vergi tahakkuk ettirilen Rüksan Ürgüplü yer aldı.

Söz konusu listede 5, 6 ve 10. sıradaki kişiler de isimlerinin açıklanmasını istemezken, 7. sırada Necat Hepkon, 8. sırada Şükrü Karagül ve 9. sırada Ali Haydar Ersoy bulundu.

3.1 milyon mükellefe 10.2 milyar lira

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2012 yılı vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi (gayrimenkul sermaye iradı dahil) beyanlarına ilişkin olarak 2013 yılı Mart ayında 3 milyon 150 bin 576 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 40 milyar 347 milyon 34 bin lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 10 milyar 230 milyon 154 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye genelinde 2012 yılı vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bir önceki döneme göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 12,91 oranında, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 12,81 oranında artış oldu.