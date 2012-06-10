Koç: Vergi kolaylığı sağlanırsa Beşiktaş iyi bağış toplayabilir

Borçları yüzünden UEFA’nın ceza verdiği Beşiktaş’ın kurtulması için Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yeni bir öneri getirdi. Koç, “Beşiktaş’a bağışta bulunanların, bu miktarı vergiden düşmesi gibi Maliye’den bir düzenleme çıkarılabilirse, kulüp o zaman iyi bağış toplayabilir” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hülya Güler'e konuşan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 600 milyon liralık borcu bulunan Beşiktaş’ın kurtulması için gerekli reçeteyi hazırladı. Kısa süre önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la görüştüklerini söyleyen Koç, “Beşiktaş’a bağışta bulunanların, bu miktarı vergiden düşmesi gibi Maliye’den bir düzenleme çıkartılabilirse, kulüp o zaman iyi bağış toplayabilir” dedi.



Beşiktaş için yapılabilir



Önceki gün Rahmi Koç Müzesi’ne kazandırdığı 1893 yılı yapımı ‘Ysolt’ adlı buharlı teknenin Boğaz’daki son turu sonrasında basın mensuplarıyla sohbet eden Rahmi Koç, şöyle konuştu: “Fikret Orman kısa süre önce beni ziyaret etti. Başkan söze ‘sizden para istemeye gelmedim’ diye başladı, ben mesajı aldım. Başkanla bir süre sonra tekrar görüşeceğiz. Beşiktaş’a bağışta bulunanların, bu miktarı vergiden düşmesi gibi Maliye’den bir düzenleme çıkartılabilirse, kulüp o zaman iyi bağış toplayabilir. Bu şu anda aklıma geldi. Vergisi ödenmiş bağış toplamak çok zor. Eğer hükümet Beşiktaş’ın kapanmasını istemiyorsa, belki özel bir uygulama yapabilir.”



Geçen zaman geri gelmez



Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç’un Fenerbahçe yönetiminden ayrılması konusunda kendisinin bir etkisi olup olmadığı yönündeki soruya ise, “Sizce olmamış mıdır? Tabii ki oldu. Holding onlara emanet. İşin başına geçmezler, gerekli vakti harcamazlarsa zor olur. Yaydan çıkan ok, ağızdan çıkan söz, kaybedilmiş fırsat ve geçen zaman geri gelmez. Ali Koç’un Fenerbahçe yönetimini bırakmasında tabii ki etkim oldu. Şu an işinin başında olmasının tam zamanı” şeklinde cevapladı.



Kaderine terk edilen buharlı tekneyi 3 yılda restore etti



1893 yılında İngiltere’de inşa edilen ve 40 yıldır kaderine terk edilmiş olan ‘Ysolt’ adlı buharlı tekneyi 2008’de Türkiye’ye getirerek, RMK Marine’de restore ettiren Rahmi Koç, tekneyi önceki gün bizzat kaptanlığını yaparak Rahmi Koç Müzesi’ne kadar getirdi. Ysolt’un bundan sonra Rahmi Koç Müzesi’nde sergileneceğini belirten Rahmi Koç, şunları söyledi: “Ysolt çok büyük badireler atlatmış bir tekne. Son seferini Boğaz’da yaptı. Bundan sonra tekrar denize iner mi bilemiyorum. Ysolt, döneminin en ileri teknolojisi ile yapılmış 17 metre boyu, 3 metre eni ile keman gibi. Döneminin buhar ile en hızlı giden teknelerinden biriymiş. Bugün geçirdiği bakım ve onarımın ardından eski ihtişamına kavuştu, keman gibi bir tekne benim için müstesna bir gün.” Müzede 3 tane daha buharlı tekne bulunuyor.



Euro krizine hazırlık olarak yeni pazarlara yöneliyoruz



Euro krizinin Türkiye’ye olası etkileri üzerine ise Rahmi Koç şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz şimdiden tedbirlerimizi alıyoruz. Farklı pazarlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ancak tabii Avrupa’nın sofistike bir dağıtım ve bakım sistemi var. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bu sistem çok gelişmiş değil. Yunanistan’ın Euro’dan çıkması gibi bir durumun önüne geçilebilir. Çünkü Yunanistan’ın ekonomisinin büyüklüğü Avrupa’nın yüzde 2’si” dedi.



Japonya’daki patlama Alaska turunu iptal ettirdi



Koç, daha önce açıkladığı tekneyle Alaskaya’ya gitme projesini iptal ettiklerini belirtti. Japonya’da meydana gelen nükleer felaketin okyanusta kirlenmeye neden olduğunu belirten Rahmi Koç, “Nükleer sızıntının yol açtığı kirlenme bizim gideceğimiz rotayı da etkiledi. O nedenle uzmanlar bize ‘dertsiz başınıza dert almayın’ diyerek Alaska’ya gitmeyi tavsiye etmedi. Şimdi yeni bir rota üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.



Bu yaştan sonra ABD’de simit satacağımı aklınız alıyor mu?



Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, bir süre önce ABD’de simit satmak üzere bir zincir kuracağı yönünde medyaya da yansıyan haberlere ilişkin, “Benim bu yaştan sonra ABD’de simit satmak için uğraşacağımı aklınız alıyor mu” diyerek yalanladı. Rahmi Koç, art arda gelen “ABD’de simit satışı için zincir kurma” projesiyle ile ilgili sorulara, önce bu konuda sanki bir iş planı varmış gibi ciddiyetle cevap verdi. Basın mensuplarının ilgisinin daha da artması üzerine, “Hiç olacak iş mi, siz inanıyor musunuz, benim buradan kalkıp ABD’de simit satacağıma...” diyerek, bizleri deyim yerindeyse adeta işlettiğini açıkladı. Rahmi Koç, ABD’deki ‘simit’ projesiyle ilgili, “Evet, 15 Temmuz’da satışlara başlıyoruz, New Jersey’de üretim yapıp, New York’ta satacağız. Hem kendi satış noktalarımız olacak, hem de başka zincir pastanelere de vereceğiz” diyerek söze başladı. Ardından gelen, “Süper marketlere de verecek misiniz” sorusuna aynı ciddiyetle, “Evet, bütün zincir marketlere vermeyi planlıyoruz” diyen Koç, “Peki ismi belli oldu mu, ‘Turkish Bagel’ olacağı yönünde söylentiler var” şeklindeki soru üzerine dayanamayıp, şaka yaptığını açıkladı. Koç, bu konuda ABD kaynaklı bir internet sitesinde çıkan haberi yalanladıklarını ancak yine de ‘simit satış’ı projesiyle ilgili hâlâ sorular aldığını belirtti.