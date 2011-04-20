-KOÇ VE ALEX'TEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Fenerbahçe asbaşkanlarından Ali Koç ile takımı kaptanı Alex de Souza, Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği'nin ''Koruyucu Ruh Sağlığı'' projesine destek amacıyla düzenlediği baloya katılanlar arasında yapılan çekilişle belirlenen talihli aileyle yemek yedi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Alex de Souza ve Ali Koç, Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği yararına Çırağan Palace Kempinski'de geçen yıl Aralık ayında düzenlenen baloda kendileriyle yemek yeme şansı yakalayan Ekin Eksioglu, Aylin Eksioglu, Osman Eksioglu ve arkadaşları Selim Evrengil ile bir araya geldi. Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği ''Koruyucu Ruh Sağlığı'' projesinin temel amacının 0-12 yaş aralığındaki kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların psikiyatrist ve psikologlar eşliğinde fiziksel, ruhsal gelişimlerini tamamlamalarına yardım etmek olduğu kaydedildi. Açıklamada, Alex de Souza'nın, bu tür yardım organizasyonlarına büyük önem verdiğini ve zor durumdaki insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ettiği de belirtildi.