Koç Üniversitesi'nde eylem: Şirket değil üniversite!

Koç Üniversiteliler Dayanışması, üniversitelerindeki artan güvencesiz çalışma koşullarına ve tepeden inme karar alma mekanizmasına karşı taleplerini dile getirmek amacıyla düzenledikleri imza kampanyasında toplanan binden fazla imzayı, düzenledikleri eylem eşliğinde Rektörlüğe teslim etti. Dayanışma, taleplerine dair üniversite yönetimini uyarmak için 2 Nisan günü büyük çaplı bir eylem gerçekleştirmişti.

Asistan ve öğretim görevlileri tarafından verilen dilekçelere, düzenlenen geniş katılımlı forum ve eyleme rağmen üniversite yönetiminden resmi bir yanıt alamayan dayanışmanın başlattığı imza kampanyasına ve Rektölük önünde düzenlenen eyleme, öğrenciler, üniversitede çalışan işçiler, öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar destek verdi.

'Müşteri değil öğrenciyiz!'

Öğrenciler, düzenledikleri eylemde, “Koç Üniversitesi Bileşenleri olarak taleplerimizdir” pankartını taşıdı. "Müşteri değil, öğrenciyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Taşerona hayır, bu kadro bizim” sloganları atılan eylem sonrasında yapılan basın açıklamasında, 2 Nisan eyleminde değinilen sorunlar ve bu sorunlara ilişkin Dayanışma’nın somut talepleri yinelendi.

Koç Üniversiteliler Dayanışması'nın düzenlediği imza kampanyasında yer alan talepler şu şekilde:

-Sözleşmeleri yenilenmeyeceği kendilerine duyurulan tüm öğretim görevlilerinin sözleşmeleri var olan statüleri değiştirilmeksizin yenilensin.

-Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sigortalı ve güvenceli çalışma hakkı verilsin.

-Okutmanların maaş dahil olmak üzere kazanılmış tüm hakları korunsun.

-Taşeron işçilerinin işten çıkarılmasına son verilsin. Daha fazla sayıda işçi istihdam edilsin. İşçilerin iş yükü ağırlaştırılmasın.

Basın açıklamasının ardından, Koç Üniversiteliler Dayanışması’nı temsilen işçi, öğrenci, öğretim görevlisi, asistan ve okutmandan oluşan 5 kişilik bir grup, toplanan imzaları üniversite rektörüne teslim etti. Üniversite Rektörlüğü’nün kapısına taleplerin yazılı olduğu bir pankart asılarak eylem sonlandırıldı.