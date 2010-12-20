Koç TUSİAD'daki görevinden istifa ediyor

T24- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini, yapılacak Genel Kurul'da bırakacağını açıkladı.



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Koç Holding'in Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ile işbirliğine ilişkin imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) YİK Başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağına ilişkin bir soruyu Koç, ''Genel Kurulda bırakıyorum. Genel Kurul herhalde Ocak ayının 2. haftası falan olacak. O zaman bırakıyorum. Zaten 6 sene geçti. Dolayısıyla kan değişiminin daha yararlı olacağına inanıyorum. O yüzden bırakacağım'' şeklinde yanıtladı.



Mustafa Koç, yerine kimin geleceğine ilişkin soru üzerine de, ''Sürpriz, daha var'' dedi. Koç, ''Yine Koç Topluluğundan mı olacak?'' sorusuna da, ''Hayır öyle bir şey yok'' karşılığını verdi.