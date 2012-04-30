Koç: Kimse de '10 sene vergi almayayım' demiyor

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, ''Türkiye'de yarısı vergi ödemiyor, öbür yarısı bütün vergileri ödüyor. Bu haksız rekabet oluşturuyor. Kimse de çıkıp ''10 yıl da vergi almıyalım'' demiyor" dedi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen '''1. Uluslararası Marmara ve Karadeniz Konferansı''nın açılışının ardından basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde bazı mükelleflerin isimlerini neden gizlediğine ilişkin bir soruya Koç, bunun bildiği birşey olmadığını belirterek şunları söyledi:

''Vergilerin ilan edilmesini benim babam ilk ortaya attı. Bundan 30 sene evvel kim ne veriyor, kim ne vermiyor bilinsin diye. Maliye Bakanlığı kabul etti. Bir de Odalar Birliğinin hazırladığı ilk 500 şirketin ciroları, karları açıklansın diye. Babamız bütün bayilerimizin ne iş yaptığını, ne vergi ödediğini çok yakından takip ederdi. Ödemeyen olursa ikaz ederdi. Daha devam ederse bayiliği alırdı. Bütün şirketler veya şahıslar ismini açıklamak ve açıklamamak adına serbesttir. Bazı insanlar bilgileri veriyorlar. Bazı insanlar vermiyor. Bazı insanlar ve şirketler halka açık oldukları için daha şeffaf oluyorlar.''

Rahmi Koç, Türkiye'deki vergi sistemiyle ilgili olarak şöyle konuştu: ''Türkiye'de yarısı vergi ödemiyor, öbür yarısı bütün vergileri ödüyor. Bu haksız rekabet oluşturuyor tabii. Ben 'trafikte kırmızı yanarsa duruyorum' diyorum. O kırmızı yanarsa durmuyor. Ondan sonra öbür trafik lambasına beraber gitmek durumunda kalıyoruz. Vergiyi maalesef tam toparlayamıyoruz. Her hükümet geldi, 'toparlayacağız' dedi, ama ne hikmettir ki batı dünyasında olduğu gibi bu ülkede vergi toplanmıyor. Akdeniz ülkelerinde vergi toplamak çok zor. İtalya'dan birşey alacaksınız, 'kaç para' diyorum, 'neyle ödeyeceksiniz' diyor. 'Sana ne diyorum' fiyatını söyle. Hayır. Kredi kartı başka, nakit başka, çek başka, fatura ödemezsen başka...''

Koç, bir gazetecinin petrol ve diğer zamlarla açığın kapatıldığı yönündeki hatırlatması üzerine de ''En kolay alınacak yerden alıyorlar. Oysa bazen de bir lira vergi toplamak için 1,5 lira harcamak gerekiyor. O hükümetin işine gelmiyor'' dedi.

Kimse '10 sene vergi almayayım' demiyor

İrlanda'nın yatırımı teşvik için bedava arazi ve elektrik verdiğini, 10 sene vergi almayacağını ilan ettiğini hatırlatan Koç, ''Dünyada böyle dehşet teşvikler var. 'Siz bizim ülkeye gelin burada yatırım yapın' diyor. Bizde de daha radikal şeyler yapmak lazım. Kimse '10 sene vergi almayacağım' demiyor. Hatta o kadar ki eskiden projeyi yaptığımız zaman hemen teşvik alırdık. Yeni kanunda kâra geçeceksiniz ondan sonra teşvik çalışacak. Yani o da olur da kafi derecede teşvik eder mi? Etmeyebilir yani'' dedi.