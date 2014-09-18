Koç: Türkiye'nin en az yüzde 5.5,5 büyümesi gerek

Son büyüme rakamlarının kesinlikle Türkiye için yeterli olmadığını söyleyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, kurum olarak da senenin gidişatına göre rakamları değiştireceklerini, ancak bu büyümenin Türkiye gibi genç bir nüfusu beslemeye yetmeyeceğini vurguladı. Koç, Türkiye’nin genç nüfusu beslemek için en az yüzde 5, 5,5 büyümesi gerektiğini söyledi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi Turgay Durak ve holdingin Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik AŞ Genel Müdürü Levent Çakıroğlu ile Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın davetlisi olarak gittiğimiz Madrid’de, FIBA 2014 Basketbol Dünya Kupası final maçı öncesinde bir grup gazeteci ile sohbet etti.

Olcay Büyüktaş’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, ikinci çeyrek büyüme rakamının tahminlerinin altında olduğunu belirten Koç, senenin gidişatına göre rakamların değiştiğini, kendilerinin yılsonu büyüme rakamını yüzde 3 olarak gördüklerini kurum olarak yılbaşında büyümeyi 4, 4-5 olarak tahmin ettiklerini ama gidişata göre revize etmek gerektiğini belirtti.

Büyümenin yeterli olup olmadığı sorusunu, “Kesinlikle Türkiye için yeterli bir büyüme değil. NATO’da roket mühendisi olmaya gerek yok bunu söylemek için. Öyle bir ikilemdeki Türkiye, genç nüfusu beslemek için yüzde 5, 5,5 büyümesi lazım her sene, bunu biraz aşınca cari açık canavarı ortaya çıkıyor. Sanayimizde bununla katma değer yaratacak ürünleri üretemiyor. O yüzden uzun ve orta vadeli ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Devlet boyutunda özel sektörle birlikte ele alınması lazım” yanıtını veren Koç, gelen soru ve yorumlar üzerine 2,1’lik büyümenin de azımsanmayacak bir şey oluğunu, geminin iyi kötü yoluna devam ettiğini söyledi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın sanayi odaklı büyüme konusundaki saptamalarına sonuna kadar katıldığını da belirten Mustafa V. Koç, “Babacan yüzde 100 haklı. Türkiye inşaatla değil sanayi ile büyümeli” diye konuştu.

Ne olacak bu DEİK’in hali?

Gazetecilerin “DEİK meselesinde ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine Koç “İnşallah hayırlı olur. Öncelikle dış ilişkilerde veya dışarıdan yapılan operasyonların koordinesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Mustafa Koç, DEİK’in Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmasının doğru bir karar olup olmadığını sorusu için de, “Tüm bu temasların tek kanaldan yürütülmesi bence doğru bir şey. Ama doğru yapılırsa... Değişimi daha gelişmiş platformda ele almak daha iyi olabilirdi tabii. Ama işin içyüzünü bilmediğimden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Böyle bir dönemde böyle bir devletleştirme” diye konuştu.

Koç son dönemdeki iş kazalarıyla ilgili sorular üzerine de, “Kazaları önlemek için mümkün olduğu kadar her yerden model alıyoruz. Gökdelenler dikmiyoruz belki ama biz de ciddi fabrika inşaatı yapıyoruz. Bir yol haritası çıkarılması lazım. Her yönetim kurulu toplantısında bize iş güvenliği bahsinde yapılanlar da aktarılır” dedi.