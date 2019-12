-KOÇ: TÜM FENERBAHÇELİLERE ARMAĞAN OLSUN SİVAS (A.A) - 23.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, ''Şampiyonluk, tüyleri diken diken olan, gözleri dolan, kalbinde Fenerbahçe aşkı yaşayan tüm Fenerbahçelilere armağan olsun'' dedi. Koç, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-3 mağlup ederek şampiyon olduğu maçın ardından yaptığı açıklamada, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, ''18 maçta 17 galibiyet, kafa kafaya biten bir lig. Bundan dolayı Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Ne mutlu ki şampiyon olduk, bana göre adalet tecelli etti'' diye konuştu. Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında muhteşem bir takım oyunu oynadığını, muhteşem bir performans gösterdiğini ifade eden Koç, takımın birbirine inandığını, takım olduğunu, futbolcusuyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, taraftarlarıyla camia olarak tek vücut olduklarını söyledi. Son 6 yılda ya şampiyon olduklarını ya da şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını anlatan Koç, ''Her branşta şampiyonluğun iddialı adayı olmak, her branşta şampiyonluğu hedefleyip finallerde oynamak tabi yanında zaman zaman üzüntüyü de getirebiliyor'' dedi. -''ŞAMPİYONLUĞU BİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE KUTLAYALIM''- Dünyanın en büyük spor kulübü olmak istediklerini ifade eden Koç, şöyle konuştu: ''Fenerbahçe taraftarı unutmasın ki şu an öyle bir çağdan geçiyoruz ki nerede olursa olsun hem takım müsabakalarında, hem ferdi müsabakalarda hep tepeye mücadele ediyoruz. Bu da emek isteyen bir şey. Son 5 yılın bir trendi haline geldi. Bunu buraya getirene kadar başkanımız ve yönetimimiz çok mücadele etti. Çok çabaladılar. Fenerbahçe camiasının büyüklüğü bu taraftar sayesinde olmaktadır. Bu taraftar Fenerbahçe'nin bu günlere gelmesinde çok büyük katkı sağlamıştır. Taraftardan da bir ricam olacak. Şampiyonluğumuzu doya doya kutlasınlar. Bayraklar çıksın, ben bile evdeki bayraklarımı şu an çıkartmadım, herhangi bir nazar değmesin diye. Şimdi eve telefon ettim, hazırlayın diye. Bayraklarımızı çıkartalım, doyasıya keyfine varalım. Ama bize yakışır bir şekilde bunu yapalım. Başka kulüplerle bizim işimiz yok, alay etmeyelim. Doyasıya, bize yakışır bir şekilde üç hafta boyunca kutlayalım. Ondan sonra zaten yeni sezon hazırlıkları başlayacak.'' -ALEX'İN PERFORMANSI- ''Alex'e ayrı bir parantez açmak ister misiniz?'' şeklindeki soruya ise Koç, şu yanıtı verdi: ''Alex'e her zaman ayrı bir parantez açılabilir. İnanılmaz bir sezon geçirdi bu sene. Yanılmıyorsam geldiğinden beri en iyi sezonu bu. Onun liderliğinde zaten orkestra gayet güzel çalıyor. Onu da tebrik etmek istiyorum, tüm futbolcularımı aynı şekilde tebrik etmek istiyorum. Burada Sivasspor yönetim kuruluna ve başkanına, Sivas'ın taraftarına ve halkına da ayrıca binlerce kez teşekkürler. Sadece bugün değil, ne zaman buraya gelirsek kendimizi evimizde hissediyoruz. Burası bana göre Kadıköy'ün Anadolu'su. Bir kez daha bunu gördük. Onlara da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon Sivasspor'a da başarılar diliyorum.'' Teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarına devam edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Koç, ''Bu da sorulacak soru değil, tabi ki Aykut hocayla yola devam edeceğiz ama biz burada şampiyonluğumuz için konuşuyoruz'' ifadesini kullandı.