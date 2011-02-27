-KOÇ TOPLULUĞU'NUN 6 ŞİRKETİNE AR-GE MERKEZİ BELGESİ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Türkiye'de özel sektör Ar-Ge harcamalarının yüzde 12'sini gerçekleştirdiği belirtilen Koç Topluluğu'na ait Tüpraş, Otokar, Ford Otosan, KoçSistem, Arçelik ve Tofaş'a, ''Ar-Ge Merkezi'' belgesi verildi. Koç Topluluğu'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Arçelik A.Ş Genel Müdürü ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Levent Çakıroğlu, çalışmalarını geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle pazarda fark yaratan ve müşteriye değer katan firma olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirdiklerini kaydetti. Çakıroğlu, 20 yılı aşkın Ar-Ge deneyimine sahip Arçelik A.Ş'nin fikri haklar ve patent başvuruları konusunda da Türkiye'de lider olduğunu belirterek, ''2010'da önceki yıllara paralel olarak 142 patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda beyaz eşya sektöründeki temel eğilim, enerji verimli ürünlere yönelim oldu. Ürün geliştirme orta ve kısa vadeli planları enerji verimli ürünleri önceliklendirecek şekilde düzenledik'' ifadesini kullandı. Tüm çevreci yaklaşımlarının sadece ürünlere özel değil, bir yönetim anlayışı olduğunun en somut kanıtının 2010'da aldıkları ödül olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, şöyle devam etti ''Arçelik A.Ş, AB Çevre Ödülleri 2010–Avrupa Programı kapsamında, 'Yönetim' kategorisinde üç finalistten biri oldu. Arçelik A.Ş, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilincini temel alan köklü yönetim anlayışını tüm iş süreçlerine yansıtmasıyla finalistliğe ulaştı. Arçelik ile birlikte, 1987'den bu yana verilen Avrupa Çevre Ödülleri çerçevesinde, ilk kez AB üyesi olmayan bir ülkenin şirketi finalist olmayı başardı.'' -CİRONUN YÜZDE 4'Ü TUTARINDA AR-GE YATIRIMI- Tofaş Genel Müdürü Ali Pandır da 1990'lı yıllarda, gelecekte daha da sertleşecek rekabete cevap verebilmek üzere Ar-Ge yatırımının şart olduğunu görerek, Aralık 1994'te Ar-Ge yapısını kurmaya karar verdiklerini kaydetti. Pandır, 2010 sonunda yaklaşık 450 Ar-Ge çalışanıyla Tofaş'ın otomotiv alanında Türkiye'de büyük bir bilgi birikim merkezi haline geldiğini ifade ederek, test laboratuvarlarının bugün dünya çapında ileri teknoloji, kapasite ve test imkanlarına sahip olduğunu belirtti. Araç konsepti, stil, gövde, iç tasarım, süspansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanlarında tasarım ve testler yapmak üzere yaklaşık 30 milyon Avro yatırım yapıldığını anlatan Pandır, şöyle devam etti: ''Tofaş, rekabetçiliğini her daim güçlü kılmak adına zorlu dönemlerde dahi Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdürmüştür. Bugün cirosunun yüzde 4'ü tutarında Ar-Ge yatırımı yapan, yaklaşık 450 personelin hizmet verdiği Tofaş Ar-Ge Merkezi, yetkinlik seviyesi, bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle Fiat, dünya genelinde üçüncü, Avrupa'da ikinci, Türk otomotiv sektöründe ise birinci sırada yer almaktadır.'' Pandır, Ar-Ge Merkezi'nin misyonunun, her alanda rekabetçi binek ve ticari araçlar geliştirip üreterek Türk toplumuna, ekonomisine ve Tofaş'ın karlılığına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, vizyonlarını, İtalya dışında Fiat'ın en rekabetçi ve kendi kendine yeterli binek ve ticari araç geliştirme merkezi olmak şeklinde belirlediklerini ifade etti. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ise otobüs alanında Türkiye'nin pazar lideri, zırhlı ve zırhsız askeri araç alanında lider tedarikçisi olduklarını, kendi Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan ürünlerin dünyada da büyük talep gördüğünü kaydetti. Görgüç, otobüslerinin başta Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini, zırhlı araçlarının 20'ye yakın ülkenin ordusunda, barış güçlerinde ve BM'nin görevlerinde aktif olarak kullanıldığını aktardı. Ar-Ge harcamalarının Otokar'ın cirosunda yüzde 5'e yakın pay aldığını ifade eden Görgüç, Ar-Ge çalışmalarında tamamlanmış ve devam eden projelerinin; Türkiye'nin ilk ana muharebe tankı tasarımı için yürütülen Altay Milli İmkanlarla Modern Tank Üretimi Projesi, Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü, Türkiye'nin ilk özgün 8x8 taktik zırhlı muharebe aracı, COBRA 4x4 zırhlı aracı, engelli yolcu taşımaya uygun hatlı taşımacılık minibüsü ve alçak tabanlı şehir içi otobüsü olduğunu belirtti. -''TÜPRAŞ AR-GE MERKEZİNİ KURDU VE İLK PATENT BAŞVURUSUNU YAPTI''- Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut da 10 milyon TL bütçeli, TÜBİTAK TEYDEB onaylı 5 Ar-Ge projesinin başlatıldığını, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge çalışmalarını organizasyon yapısı içinde ayrı örgütlenmiş bir Ar-Ge Merkezi birimi olarak sürdürme kararı aldıklarını kaydetti. Erkut, bu alanda, halen 63 mühendis olmak üzere toplam 110 kişinin görev yaptığını vurgulayarak, ''Bu kapsamda, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. İlgili mühendislik departmanlarının bir araya getirilmesinden sonra da Tüpraş Ar-Ge Merkezi başvurusu gerçekleştirildi. 2 Ağustos 2010'da da Tüpraş İzmit Ar-Ge Merkezi başvurusu onaylandı. Tüpraş Ar-Ge Merkezi'nin onaylanmasını takiben 6 ay gibi kısa bir zamanda 15 milyon TL'lik 6 ayrı proje daha başlatıldı. Böylece bir yıldan az bir sürede, ilgili otoritelerce kabul gören Ar-Ge bütçemiz 25 milyon TL'ye ulaştı'' ifadesini kullandı. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu ise ''Yazılım'' alanında çalışan kuruluşlar arasında ilk şirket, Türkiye genelinde ise 19'uncu merkez olma unvanını taşıdıklarını belirterek, KoçSistem ArGe ve Yenilik Merkezi'nin, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne yönelik kalıcı ve yenilikçi proje ve ürünler oluşturmak, sektörün kaldıraç etkisini tüm sektörlerin yararına sunarak, ülke ekonomisini küresel rekabette sürdürülebilir ve kalıcı kılmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezi'nde yürütülen projelerin seçimindeki en önemli kriterlerden birinin, bu çalışmaların sonunda, ortaya, rekabetçi ve uluslararası standartlara sahip ürünler çıkarabilmek olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, bu kapsamda geliştirilen ilk ürünün, bir yeni nesil sayısal yayıncılık yazılımı ve özgün ürün olarak yurt dışına da ihracatı gerçekleştirilen Pixage olduğunu ifade etti. Nalbantoğlu, Pixage'nin, 900 Arçelik ve Beko ürünleri satış noktalarında, Fida Film'in farklı illerdeki 46 sinema salonunda, İngiltere Premier ve Championship Ligdeki 18 stadyumda ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da da kullanıldığını kaydetti.