Koç Topluluğu: Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı indirimlerle destekliyoruz

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Koç Topluluğu, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı\'nı, uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacakları indirimlerle destekleyeceğini açıkladı.

Koç Topluluğu\'ndan yapılan açıklamada şu konuların altı çizildi:

\"Koç Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar liralık yatırım da bunun somut bir göstergesidir.

\"Son dönemde memleketimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz.

\"Hiç şüphesiz uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlama yolunda en öncelikli unsur ekonomide güven ortamının oluşmasıdır.

\"Doğru politikalarla sanayimizi güçlendiren, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetlerimizi artıran ve yatırımları teşvik eden bir yaklaşım ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşıyacaktır.

\"Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan, \'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı\'nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz.\"

