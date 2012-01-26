-Koç: ''TFF güvenini yitirdi'' ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, ''Kulüp olarak talebimiz çok basit. Biz diyoruz ki; dosyanın içeriği gözler önüne serilsin. Bilhassa ek ifadeler, deliller kayıtlara alınarak işleme konulsun ve süreç yasal mecrasında yürüsün'' dedi. Koç, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe olarak bu genel kurulda kabul ettirilmeye çalışılan söz konusu önergeyi kesinlikle kabul etmediklerinin altını çizerek, ''Kurgulanmış bir oyunun parçası olmak istemiyoruz. Savunma hakkı gözetilerek yapılacak adil bir yargılanma sonucunda verilecek her türlü karara saygılı olduğumuzu belirtmek istiyoruz'' diye konuştu. Koç, yargılama neticisinde suçlu bulunmaları halinde mevcut talimatlardaki ilgili maddenin karşılığı neyse onun uygulanmasının doğru olacağını vurgulayarak, ''Bunun neticesi küme düşmekse o da uygulanmalıdır. Biz başkan ve yöneticilerimizin suçsuzluklarına sonuna kadar inanıyoruz. Suçsuzluklarını da ispatlayacaklarından eminiz. Onlara, dolayısıyla da kulübümüze suçsuzluklarını ispatlamaları, savunmalarını yapmaları için yeterince vakit tanımadan TFF genel kurulu toplayarak karar alınmaya çalışılması yanlıştır. Hukukçulara göre de bir hak ihlalidir. Kulüp olarak talebimiz çok basit. Biz diyoruz ki; dosyanın içeriği gözler önüne serilsin. Bilhassa ek ifadeler, deliller kayıtlara alınarak işleme konulsun ve süreç yasal mecrasında yürüsün. Talebimiz savunma hakkına saygı gösterilmesi ve bu hakkın kullanılmasına izin verilmesidir'' dedi. Süreçte soruşturmanın kamuoyundaki etkilerinin gözardı edildiğini, yayın yasağının iş işten geçtikten sonra getirildiğini anlatan Koç, şöyle devam etti: ''Aziz Yıldırım'ın emniyet müdürlüğündeki fotoğrafı bir gazetede yayınlandı. Diğer kulüplerden tepki vermelerini bekledik ama gelmedi. TFF de bu süreçte tesir altında kaldı. Söylem ve eylemleri çelişen bir tavır sergiledi ve sergilemekte. TFF bizi Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararıyla aslında kendini inkar etmiştir. Bu süreçte TFF olarak Fenerbahçe'nin suçlu olduğunu bilmiyorsanız bizi neden Şampiyonlar Ligi'nden men ettiniz. Evet anlıyoruz, maalesef zor ve karmaşık bir süreç. Ancak bizlere göre bu süreçte TFF güvenini yitirmiştir. Bizim ise kendimize güvenimiz tamdır. Hukuki sürecin sağlıklı işlemesinden sonra suçlu çıkarsak da cezamıza razıyız. Ancak bu süreçte bizde bir güvensizlik oluşmuştur. TFF UEFA'ya net bir tavır alarak bu konunun bir iç mesele olduğunu kararın play-off'lara yetiştirilmeye çalışılmasının hukuki sorunlar çıkaracağını kararlılıkla bildirememiştir.''