Koç teknolojisi Afrika'da

Arçelik’in, Güney Afrika’da 324 milyon dolara alınan ve 56 milyon dolarlık yatırım yapılan Defy fabrikalarıyla 3 yılda pazarın açık ara lideri olduğunu dile getiren Mustafa Koç, “Arçelik, topluluğumuzun küresel vizyonuna güç katarken ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil ediyor” dedi.

Topluluğun, küresel büyüme stratejisine en büyük ivmeyi kazandıran şirketinin Arçelik olduğunu söyleyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Şirketimiz, Avrupa’daki büyümesine paralel gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırımlarla gerçek bir küresel oyuncuya dönüşüyor. 2011’de Defy’ın alınmasıyla topluluğumuzun yatırım vizyonuna yeni bir kıta katılmış oldu. 3 yılda Arçelik, kıtada faaliyette bulunduğu ülke sayısını ikiye katlayarak 19’dan 39’a çıkardı. Topluluğun küresel ölçekteki her adımını, Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirme yolunda bir yatırım olarak görüyorum” dedi. Cumhuriyet gazetesinden Olcay Büyüktaş’ın haberine göre, Güney Afrika’daki potansiyelin çok iyi olduğunu vurgulayan Koç, yapılan alma ve yatırımla söz konusu bölgede geleceğin satın alındığını dile getirdi.

Faaliyet alanını genişletme yolunda önemli bir adım atan Arçelik, merkezi Durban’da bulunan Defy’ın kapılarını Türk basınına açtı. Durban’da düzenlenen toplantıda konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik AŞ Genel Müdürü Levent Çakıroğlu da “Son dönemde gösterdiğimiz güçlü ve istikrarlı büyüme performansı ile şirketimiz dünya beyaz eşya pazarının yarısına denk gelen EMEA (Avrupa - Ortadoğu - Afrika) bölgesinde 2’nci büyük beyaz eşya şirketi konumuna yükseldi. Güney Afrika’nın lider markası Defy ise Afrika’daki büyüme stratejimizi destekleyen güçlü bir platform” diye konuştu.

Defy’ın, Afrika’daki stratejik hedefleri için anahtar bölgedeki yerini sağlamlaştırırken cazip fırsatları da takip ettiklerini belirten Mustafa Koç, satın alma işleminden bugüne geçen 3 yılda yüksek büyüme potansiyeline sahip kıta genelinde, faaliyette bulunulan ülke sayısının ikiye katlandığını, Batı - Orta ve Doğu Afrika bölgelerinde 2011-2014 arasında yaklaşık 6 kat büyüme sağlandığını anlattı. Koç, şirketin Afrika operasyonlarının 2011’de tüm ihracatın Euro bazında yüzde 3.5’i iken 2014’te bu oranın yüzde 14.5’e çıktığını söyledi.

Üretim teknolojisi aktarıldı

Mustafa Koç, Arçelik’in, Defy’ın başta Güney Afrika olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde en iyi ürünleri sunması için ürün know-how, üretim teknolojileri ve uluslararası tedarik zinciri konularındaki uzmanlığını Defy’a aktarmaya odaklandığını anlattı. Koç, “Bu çabanın ilk meyvesi Afrikalı tüketicilerin enerji ve su verimli ekonomik buluşturulması oldu” dedi.