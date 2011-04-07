Koç: Senaryolardan söz ettim

T24- Taraf gazetesinin yayımladığı WikiLeaks belgelerinin ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç açıklama yaptı. ABD Büyükelçisi James Jeffrey'e "Seçimde AKP iktidarı kaybeder" dediği öne sürülen Koç, "2009 krizinin en yoğun yaşandığı günlerde Jeffrey ile görüştüm, muhtemel siyasi senaryorlardan ve koalisyonlardan söz ettim" dedi.



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Taraf gazetesinin WikiLeaks belgelerine dayanarak dün sürmanşetinden "Koç: Seçimde AKP iktidarı kaybeder" başlığıyla duyurduğu haberine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, CNBC-e yayınında yanıt verdi.

Haberde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un 9 Temmuz 2009 tarihinde dönemin ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ile görüştüğü ve Jeffrey'e "AK Parti 2011 seçimlerinde çoğunluğunu bile yitirebilecek. AKP-MHP ya da CHP-MHP koalisyonu şaşırtmaz" dediği yer almıştı.

Mustafa Koç, şu açıklamayı yaptı: "James Jeffrey ile defalarda konuştuğumu hatırlıyorum. Buraya bir sürü yabancı geliyor. Hem Türkiye hakkında hem mevcut iktidar hakkında, ekonomi hakkında, Türkiye'nin gidişatı hakkında, çevre hakkında sorular soruyorlar. Nasıl gördüğümüzü iş dünyasının bakış açısını soruyorlar, bununla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar.

En son görüştüğümde 2009 senesinde krizin tam odak noktasında hatırladığım kadarıyla bundan sonraki seçimlerde AK Parti’nin dışında nasıl bir oluşum olabilir veya olası senaryolarla ilgili yapılmış olan bir görüş alışverişi. "Bir koalisyon olabilir mi, niye olmasın, Türkiye'de her şey olabilir" gibi yorumlarda bulunduğumu da hatırlıyorum. Ama bunu bugün bir gazete adı üstünde Taraf çıkıp kasıtlı bir şekilde böyle bir başlık atmasını ben çok çirkin buldum ama çok şaşırmadım çünkü bunu çok sık yapıyorlar. Fakat bir işadamının bu şekilde bir analiz yapmasından daha doğal bir şey olamaz.

O zamanın şartlarına göre bunları değerlendirmek gayet doğaldır. Fakat çok şükür bir tarafta ekonomide değişiklikler olursa o her zaman bir takım değişikliklere neden olabilir siyasi olarak. Ama ülkenin ekonomisi iyi giderse -ki Türkiye bu imtihanı gayet iyi verdi- bu da en çok işin başındaki partiye veya iktidara yarar ki nitekim de öyle oluyor.

Bundan alnımızın akıyla başımız dik bir şekilde hep birlikte çıktık ülke olarak. Bugünkü koşullarda AK Parti birinci parti olarak duruyor önümüzde. Seçimlerde de büyük bir olasılıkla birinci parti olarak çıkacak. Burada meclis kompozisyonu çok önemli."