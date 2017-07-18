Koç Müzesi Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde giydiği ayakkabıları istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine 15 Haziran’da Ankara Güvenpark’tan başlattığı ve 9 Temmuz’da İstanbul Maltepe’de büyük bir mitingle noktaladığı Adalet Yürüyüşü’nde giydiği ayakkabılarından bir çiftini Koç Müzesi’nin istediği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’ndan henüz Koç Müzesi’ne bir yanıt verilmediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun 432 kilometre yol kat ettiği, 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nün başladığı günlerde Kılıçdaroğlu’nun ayakkabıları tartışma konusu olmuştu.