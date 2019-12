Koç: 'IMF'siz de oluyormuş'

T24



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, gazetelerin ekonomi müdürleriyle Bursa'daki ikinci Osmangazi Koçtaş şubesinin açılışı sonrası özel bir sohbet toplantısında bir araya geldi. Akşam gazetesinde yer alan ahber şöyle:Koç, Koç Holding, ülke ekonomisi ve TÜSİAD ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak Yapı Kredi Bankası'nın genel kurulunda İtalyan ortak Unicredit'le ilgili 'Ayağımızdaki pranga oldular' sözlerine açıklık getiren Koç, 'Avrupa'nın durumu ortada. Risk almak istemiyorlar. Çok daha iyi bir performans gösterecekken ortağımızın endişeleri nedeniyle temkinli adımlarla yetindik' diye konuştu.Unicredit'in 'Bazı yerlerden çıkabiliriz' sözlerini hatırlattığımız Koç, 'Türkiye'den mi çıkacaklar? Onlar için Türkiye'den daha iyi bir pazar yok. Büyüme bakımından gidip kar edebilecekleri fazla bir alternatif söz konusu değil. Yapı Kredi'de hisse satışı gibi bir düşünceleri yok. Bizim açımızdan da yüzde 50-yüzde 50'lik yapıyla ortaklık çok zor. İtalyan ortağımız ellerindeki hisseyi satmak isterse, biz de Koç Grubu olarak bunu çok ciddi düşünürüz. Ama öyle bir niyetlerinin olmadığını biliyorum. En iyi performans aldıkları yer Türkiye' dedi.Türkiye'deki ekonomik performansın dünyaya parmak ısırttığını da anlatan Mustafa V. Koç, yine de temkinli olmak gerektiğini söyledi. Avrupa'nın çok zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Koç sözlerini şöyle sürdürdü; 'İki hafta önce JP Morgan'ın bir toplantısına katılmak için Sao Paolo'daydım.Tüm yabancılar Türkiye'de olan biteni büyük gıptayla izliyor. Ciddi şekilde gözlemledik' dedi.Koç'a göre bu konuyla ilgili daha çok yabancı sermayenin yatırımının ülkeye çekilmesi için adımlar atılması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de yatırım ortamının iyileştirilmesi ülkeye gelen yabancı sermayenin çoğunlukla sıcak para olduğuna dikkat çeken Mustafa V. Koç, 'Sıcak ya da soğuk. Sayın Bakan Ali Babacan'ın da söylediği gibi; siyasi istikrar olduğu müddetçe bu para bir yere gidecek. En cazip yerlerden biri Türkiye. Ekonomi kurmayları, Bakan Babacan'ın liderliğinde bu süreci çok iyi idare etti' ifadesini kullandı.2011'de sıfırdan bir yatırım planı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Koç, 'Yatırım kararlarını şirket şirket ele almak lazım. Grup olarak ortalama her yıl 1 milyar dolarlık yatırım yapıyoruz. Tüpraş'ta 2 milyar $'lık yatırım yaptık. Çok büyük bir rakam' diye konuştu.Migros satışının ardından yeniden perakende gıda işine girip girmeyeceğini sorduğumuz Mustafa V. Koç, bu soruya esprili şekilde şu yanıtı verdi; 'Girmeyi düşünmüyoruz. O zaman adama sorarlar; 'Neden Migros'u sattın' diye. Yaptığımız en doğru iş Migros'u satmaktı. Getiri olarak gerçekten çok küçük marjlarla çalıştığımız bir işti. Temettü dağıtmıyor. Üzerine bir de Tüpraş'ı alınca döviz açık pozisyonunun yaratacağı risk ciddi bir boyuta gelmişti. O arada isteyen de çoktu. Biz de işimizi belirli bir alana konsantre etmek istiyorduk. Bu yüzden iyi bir işti.'Türkiye'nin yakaladığı ivmenin genel seçim nedeniyle bozulup bozulamayacağı yönündeki soruya da Koç 'Biz IMF olsun diye bastırdık ama anladığım kadarıyla gerçekten IMF'siz de çok iyi yönettiler. Ben artık sanmıyorum ki ciddi şekilde harcamalar musluklar açılacak, seçim ekonomisi uygulanacak. Seçim ekonomisi yapılsa bile eskisi gibi olmayacak bence' dedi ve ekledi; Türkiye'nin en büyük sorunun işsizlik bunun çözümü de daaha çok yatırımdan geçiyor.KOÇ Grubu uzun süredir 30 ülkede faaliyet gösteren Texas kökenli AES ile görüşüyordu. Ortaklık ve işbirliği alanında ciddi noktaya gelindiğini söyleyen Mustafa V. Koç, Amerikalı enerji şirketi ile büyük bir ortaklık planlanıyor. Enerji önemli bir alan. Gerekli yatırımları yapacağız' diye konuştu.Geçtiğimiz aylarda KOÇ Grubu şirketlerinden Ford Otosan, yeni Transit modeli için 630 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. TOFAŞ'ta böyle bir yatırımın planı olmadığı bilgisini veren Mustafa Koç, 'TOFAŞ'ta şu andaki ihtiyaç C veya B segmentinde bir araba. Bununla ilgili ortaklarımızı iknaya çalışıyoruz. Türkiye'de üretilecek araba yepyeni bir model ama daha düğmeye basmadık' dedi.KOÇ Holding CEO'su Turgay Durak ise yeni Doblo modeline dikkat çekerek 'Bursa fabrikamızda üretilen yeni Doblo çok başarılı oldu. Doblo ile ilgili de ABD'ye ihracat planımız var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz, otomotivde binek araçların ömrü 6 yıla kadar düştü. Eskiden 10 yıldı. Bu yılın başında yeni Doblo'yu çıkardık. Bunlar hafif araç sınıfında 7-8 yıllık bir ömürleri var. O süre içinde yıllık en az 50-70 milyon dolar arasında teknik geliştirmeler gerekiyor. Bir de modeli canlı tutmak için ilaveler, şekil değişiklikleri yapılıyor. Şu an da araba için ek yapıyoruz.'Konu TÜSİAD'a gelince daha da keyiflenen Mustafa Koç masadakilere dönerek şu cümleyi kurdu 'İnanın TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı'nı bırakacağımı gazetelerden okudum.' Gülerek açıklamasını sürdüren Koç, 'Nereden çıkarıyorsunuz bunları. Daha Ümit Hanım'la bile görüşmedim. Oturup değerlendirmemiz gerekiyor. YİK Başkanlığı için adları geçen isimlerin hepsi spekülasyon. Benim de oturup danışacağım büyüklerim var. Onlarla görüştükten sonra en geç bu yıl sonunda kararımı vereceğim' diye konuştu.TÜSİAD YİK Başkanlığı'nın bu kadar kritik dönemde Ankara'ya karşı büyük mesuliyet olduğunun altını çizen Mustafa Koç, verilen mesajların çoğu zaman farklı algılandığına dikkat çekti. 'TÜSİAD'a vurmak en kolayı' diyen Koç, TÜSİAD'daki kabuk değişimiyle ilgili olarak da şunları söyledi; 'İsminin değişeceği haberlerinin aslı yok. Fakat logo konusunda bir şeyler yapılması gerekiyor. Amblem çok eskidi. Baktığınızda soğuk savaş dönemini andırıyor. Kökten ele almak lazım. Önümüzdeki günlerde bir öneri getireceğim inşallah. Çağdaş bir şey olacak.'Avrupa'daki krizde zordaki şirketleri satın almayı düşünür müsünüz' sorusuna neşeli bir şekilde 'Yanlış anlaşılmasın, bizden para fışkırmıyor ki' diyerek yanıt veren Mustafa Koç, yine de belli sektörleri mercek altına alabileceklerini söyledi. Koç'un anlattıklarına göre Beyaz eşyada böylesi bir fırsat olursa değerlendirilebilir. Hazmedebilecek bir firma olursa Arçelik için düşünülebilir.Beyaz eşyada yeni işbirliği veya ortaklık söylentilerine de açıklık getiren Koç, 'Yatırım anlamında yıllardır GE ve Electrolux'le konuşuyoruz. Ama onlar Türk pazarına girmek istiyorlar. Bizim de teknolojisini kontrol ettiğimiz, en önemli işlerimizden birisi olan beyaz eşyada bunu niye verelim. Böyle bir bayi teşkilatını milyarlar harcasanız kuramazsınız' diye konuştu. Mustafa Koç'un sözlerini biraz daha açan CEO Turgay Durak da 'Teknolojiyi geliştirmekte, yeni ürünler yapmakta 3A seviyesinde elektirik verimi yakmasında teknik geliştirmelerimiz gayet iyi. Türk patent ofisinden en fazla patent alan şirket Arçelik. Dolayısıyla İngiltere'de çok ciddi satış teşkilatı var. Fiyatına göre de çok ciddi bir satış geliri var. Özellikle kriz döneminde büyük bir sıçrama yaptı Beko. Yüzde 16 çok ciddi bir pay pazar anlamında.'