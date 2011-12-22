Koç: İflas etmiş şirketi ne yapalım

T24 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Saab’ın ‘Bizi satın almak ister misiniz’ teklifiyle şahsen kendisini aradığını açıkladı. Koç, “En ufak bir ilgimiz olmadığını kendilerine kibarca söyledik. İflas etmiş bir şirketi niye alalım?” dedi.





Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, iflas başvurusunda bulunan İsveçli otomotiv devi Saab’ın, “Bizi alın” teklifiyle kapılarını çaldığını belirterek, iflas etmiş ve yüksek borçtaki bir şirketi alma niyeti olmadıklarını söyledi.



Koç, “Saab şahsen benimle temasa geçti. ‘Alır mısınız’ dediler. Böyle bir projede bizim en ufak bir ilgimiz olmadığını kibarca söyledik. Zaten hem ortaklara karşı olmazdı. Onu yapacak olsak, ortaklardan biriyle yapmak gerekirdi, böyle de bir planımız yok zaten” diye konuştu.



Hürriyet'in haberine göre, Kayseri’de Koç Grubu’nun üst yönetim kadrosuyla birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Koç, yerli otomobille ilgili de şunları söyledi: “Bir süredir siyasiler ve işadamlarının gündeminde olan yerli otomobil konusunda ortaklarımızın elindeki mevcut platformlardan birini de çok rahat kullanabiliriz. Türk otomobili de ‘convert’ (dönüştürebilir) edilebilir. Böyle bir şey varken, bunu sıfırdan yapmak ekonomik olarak zaten fizibl değil. Satış sonrası servisi, dağıtım ağı, ihracatı, dış pazarlardaki örgütleme de bunların cabası.”

Başbakan'la iş konuşmadık



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç arasında gerçekleşen görüşmede kendisinin de bulunduğunu belirten Mustafa Koç, görüşmenin tamamen nezaket ziyareti olduğunu vurguladı. Koç, “En ufak bir iş konuşulmadı, şehir efsanesi gibi yerli otomobil konusu ortaya çıktı. Bunu hiç konuşmadık. Kendisine acil şifalar diledik ve ayrıldık” dedi.

2012 zor bir yıl olacak



Türkiye’de tüm Avrupa ve dünyaya rağmen güzel şeyler olmaya devam ettiğini dile getiren Koç, 2012 beklentisini ise şöyle açıkladı: “2012 zor bir yıl olacak her şeye rağmen. Herkes için birtakım belirsizlikler hâlâ dünyada, Avrupa’da mevcut. İnşallah bu ülkemize sirayet etmez. 2012’de büyümenin bu kadar olması biraz iyimser bir yaklaşım olur ama Avrupa ortalamasının üstünde büyüyeceğimizi tahmin ediyorum.”