-KOÇ HOLDİNG'TEN 5 BİN YENİ İSTİHDAM İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Koç Holding'in 2010 yılı net karı yüzde 21 artışla, 1 milyar 734 milyon lira olarak gerçekleşti. Koç Holding açıklamasına göre, net karını 1 milyar 734 milyon liraya çıkartan Koç Holding'in konsolide satış gelirleri 53 milyar 812 milyon lira oldu. Gerçekleştirilen 1 milyar 881 milyon lira kombine yatırım ile 5 bin ilave istihdam sağlandı ve çalışan sayısı 73 bin kişiye ulaştı. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak, ana işkollarındaki faaliyetlerine ilişkin olarak, Tüpraş'ın, küresel rafinaj sektöründe yaşanan zorluklara rağmen karlılık hedeflerini gerçekleştirdiğini, ilave katma değer yaratmak amacıyla 2014 yılında tamamlanması öngörülen ve yaklaşık 2 milyar dolar tutarındaki 'fuel-oil dönüşüm projesi' üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü, Aygaz'ın yüzde 30 düzeyinde pazar payını korurken pazarında liderliğini sürdürdüğünü, OPET'in ise 277 milyon dolar yatırım yaparken pazar payını yüzde 17'ye çıkardığını kaydetti. Durak, Yapı Kredi Bankası'nın, yüzde 45 artışla emsalleri arasında konsolide net karını en fazla artıran banka olduğunu, Arçelik'in, 2010 yılında da beyaz eşya, klima ve TV pazarındaki liderliğini koruduğunu, otomotiv şirketlerinin Türkiye'nin otomotiv ihracatından yüzde 50, üretiminden ise yüzde 52 pay aldığını belirtti. Yurtdışı pazarlardaki zorlu talep koşulları ve TL'nin kuvvetli seyrine rağmen kombine ihracat gelirlerinin de yüzde 29 artışla 7,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Turgay Durak, bundan sonraki dönemde de bölgesel ekonomik dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmek amacıyla ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.