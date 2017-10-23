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Koç Holding'ten "Kapı çalana açılır" sergisine saldırıyla ilgili açıklama

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) "Kapı Çalana Açılır" sergisine dün gerçekleşen saldırılarla ilgili Koç Holding açıklama yaptı

23 Ekim 2017 19:55

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) \"Kapı Çalana Açılır\" sergisine dün gerçekleşen saldırılarla ilgili Koç Holding açıklama yaptı.

\"SOSYAL MEDYADA İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI DÜZENLENMİŞ\"
Yapılan yazılı açıklamada, \"Ülkemizden ve dünyadan 24 sanatçının 1700\'lerden günümüze geniş bir döneme yayılan ve bir kısmı Türkiye\'de ilk kez sergilenen 30 yapıtını bir araya getiren \'Kapı Çalana Açılır\' sergisine önce sosyal medyada yanlış ve manipülatif bilgiler üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası düzenlenmiş, daha sonra da bu saldırılar fiili bir şekle dönüşmüş ve pazar günü küçük bir grubun saldırısı yaşanmıştır. Sanat severlerin yakından bildiği gibi, dünyanın dört bir yanında eski yapıt ve saraylar, tarihi mekânlar, sergilere ev sahipliği yapmakta, sanatın dönüştürücü, sorgulayan, anlam katan gücünü kitlelerle buluşturmaya aracılık etmektedir. 28 Eylül\'de ziyarete açılan \'Kapı Çalana Açılır\' sergisi de bunun bir örneği olup, 19. yüzyıl yapısı olan Abdülmecid Efendi Köşkü bu sergi dolayısıyla ilk kez ziyarete açılmış ve geçmişin izlerini taşıyan tarihi bir mekân ziyaretçilerle buluşmuştur. Sergi, kapılarını açtığı günden bu yana 15 bine yakın sanatseveri ağırlamış ve gördüğü ilgi üzerine ziyaret süreleri uzatılmıştır\" denildi.

\"KUTSAL ZİYARET MEKÂNI OLARAK HİÇ KULLANILMAMIŞTIR\"
Açıklamada,  \"Sosyal medyada sürdürülen haksız kampanyanın fiili bir saldırıya dönüşmesi nedeniyle kamuoyunun sergi ve mekânı hakkında bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır;
1- Serginin yapıldığı Abdülmecid Efendi Köşkü inşa edildiğinden bu güne kadar ibadethane veya kutsal ziyaret mekânı olarak hiç kullanılmamış olup, özel bir mülktür. 
2- Kamuoyuna \'mihrap\' diye lanse edilen bölüm aslında şöminedir ve yönü güneybatıdır. Tüm kamuoyunun bileceği gibi mihrabın yönünün kıbleye dönük olması gerekir ve kıble güneydoğu yönündedir\" ifadeleri yer aldı.
Yazılı açıklama şöyle devam etti:
\"Bu sergi nedeniyle toplumun kutsal değerlerine saldırılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmasının hiçbir dayanağı yoktur. Koç Topluluğu inanç özgürlüğüne ve tüm inançların kutsallarına sonuna kadar saygılıdır.  Toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri düşünce özgürlüğü ve bunun en etkili mecralarından olan kültür ve sanattır. Kendisine hitap edeni sanat olarak görüp, etmeyeni hayal gücü ve aşırılıklar üzerinden tehdit ve baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmak, sığ bir yaklaşımdan öteye gidemez ve kabul edilemez\" 

 

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