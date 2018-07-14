Koç Holding'in de kredi notu indirildi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından Türkiye ülke kredi notunun indirilmesini takiben Koç Holding'in de notunu indirdi.

Sözcü'nün haberine göre, Koç Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada holdingin kredi notları üzerinde yapılan inceleme çalışması sonucunda holdingin uzun vadeli kredi notunun “BB+”, kısa vadeli kredi notu “B”, görünümünün ise durağan olarak revize edildiği belirtildi.

Bu seviye S&P not çizelgesinde yatırım yapılabilir seviyenin altında yer alıyor.