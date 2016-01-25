İş dünyası, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesinin ardından “Koç Holding’in başına kim geçecek” sorusunu merak ediyor. Koç’tan boşalan koltuğa oturmak için 2 aday var. Bunlardan birisi Fenerbahçe’ye yakınlığıyla da bilinen Ali Koç, diğeri pek tanınmayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Koç.

Ali Koç kimdir?

1967 İstanbul doğumlu olan Ali Koç, diğer abisi Ömer Koç’un aksine kamuoyunda tanınan bir isimdir. 1985 senesinde Londra Harrow School’dan mezun olan Ali Koç, 1989 senesinde de üniversite diplomasını eline aldı. Üniversiteyi bitirmesinin ardından çeşitli şirketlerde farklı pozisyonlarda çalışan Ali Koç, 1992 yılında askerlik görevini yerine getirdi.

2006 senesinde Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı'na getirilen Ali Koç, 2008 senesinden itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. Ali Koç aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde iki dönem boyunca yöneticilik de yapmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır.

Amerika’da üniversite eğitimi alırken yine Amerika’da eğitim gören Nevbahar Demirağ ile tanışan Ali Koç, bir süre sonra 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile nikah masasına oturmuştur.

Nevbahar Demirağ Koç ile Ali Koç çiftinin evliliklerinden bir yıl sonra 2006’da Sadberk Leyla Koç adında bir kızları, 2008 senesinde ise Kerim Rahmi Koç adında bir oğulları olmuştur.

Ömer Koç kimdir?

Ömer Koç, Koç Holding yönetim kurulu başkan vekilidir. Kardeşi ve Koç Holding yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç 21 Ocak 2016 günü vefat etmişti. Koç Holding’in yeni başkanının kim olacağı merak ediliyor? Peki Ömer Koç kimdir? Robert Koleji mezunu olan Ömer Koç, İngilizce ve Fransızca bilmektedir ve lisans ile lisansüstü eğitimini ABD’de tamamladı. Columbia University’de MBA yaptı. Ömer Koç iş hayatına 1985′te adım attı. Kofisa Trading Company Geneva Switzerland firmasında 1 yıl satış memuru olarak çalıştıktan sonra 1991-1992 aralığında Gazal A.Ş’de müdürlük yaptı.

Ömer Koç, 1992 yılında Koç Holding’e Finansman Koordinatörü olarak geçti. 1996′ya kadar sürdüğü bu görevden sonra 200 yılına kadar Koç Holding enerji grubu başkan yardımcılığı yaptı. 2000′den 2004′e kadar da Enerji grubu başlanlığı görevini yürüten Mustafa Koç 2004′te yönetim kurulu üyesi 2008′de yönetim kurulu başkan vekili oldu.