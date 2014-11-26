Koç Holding'den 2015'te sürpriz yatırım

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’i United Biscuits’i almalarından dolayı tebrik eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç kendilerinin de yurtdışında bir satın almaya imza atabileceğini ima ederek, “Küresel oyunda topluluk olarak henüz istediğimiz yerde değiliz. 2015’te sürpriz yapabiliriz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent’in haberi şöyle:

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Hint Okyanusu’nun kıyısında yer alan Durban’dayız. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Holding’in Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu ve Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl’la konuşuyoruz. Bizi binlerce kilometre öteye sürükleyen aslında bir globalleşme hikayesi. Avrupa’da Beko markasıyla büyüme rekorlarına imza atan Arçelik’in 3 yıl önce satın aldığı Afrikalı Defy’nin Afrika kıtasına nasıl yayıldığını rakamlar eşliğinde dinliyoruz. Türkiye’de özellikle otomotivde açıkladığı yatırım kararlarıyla dikkat çeken Koç’un küreselleşme hamlesinin Arçelik ile sınırlı kalmayacağını bizzat Mustafa Koç’un sözlerinden anlıyoruz. Afrika’da Arçelik’in dört kıtaya yayılma stratejelerini dinlerken Mustafa Koç istikameti net ortaya koyuyor: “Küresel oyunda topluluk olarak henüz istediğimiz yerde değiliz.”

Ülker’e tebrik

Arkasından Ülker’in sahibi Yıldız Holding’in İngiliz bisküvi devi United Biscuits’i almasını örnek göstererek sözlerini sürdürüyor:

“Ülker’in yaptığı muazzam bir iş. Bunu bir fon ile ortak alıp sonra devralmak… Açıkçası bu kadar dışarıyla ilintiliyiz. Her şeyi takip ediyoruz. Ama ben sonradan baktım. United Biscuits’in bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Ülker Grubu nokta atışı yapmış. Zaten Murat (Ülker) Bey’e mektup yazıp tebrik ettim.” Mustafa Koç Ülker örneğini verdikten sonra kendilerinin de bu çapta büyük ve yeni bir işe gireceğinin işaretlerini veriyor ve ekliyor: “Kendi know how’ına sahip olduğumuz yabancı ortağımızın olmadığı veya yepyeni bir işe girmemiz lazım. Paradigmaları değiştirmek açısından bizim de bu tip girişimlere açık olmamız lazım bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Uzakdoğu müjdesi

Mustafa Koç’un ‘sürpriz’ diye tanımladığı bu yurtdışı satın almanın ne olabileceğini sorgulamaya başlıyoruz. Soru net: 2015’i sürprizi ne? Cevap da net: “Adı üstünde sürpriz. Şimdi söylersek sürpriz olmaz, büyüsü bozulur…”

Büyüyü bozmak istemeyen Koç elini tam olarak açmıyor ama biz ipuçlarını alt alta sıralıyoruz. Sürprizin Koç’un ana iş kolu olan otomotiv olması mümkün değil. Beyaz eşya, bankacılık, enerji çok düşük ihtimal çünkü onlar da Holding’in ana iş dallarından… Bu arada Koç, “Olmak istediğimiz yere; çıtayı yüksek yere koyuyoruz” diyor ve ekliyor: Uzakdoğu’nun müjdesini daha sonra vereceğiz.”

Mustafa Koç’a bu hamlelerin ardından önümüzdeki dönemde Topluluğun cirosunda yurtdışının ağırlığının yurtiçini geçip geçmeyeceğini asıl hedeflerinin bu olup olmadığını soruyorum. Bu sorunun cevabı da çok net bir ‘evet’ oluyor. Yani Koç Topluluğu önümüzdeki dönemde yurtiçinde büyümeyi ihmal etmeyecek ama yurtdışına kelimenin tam anlamıyla asılacak.

İstikrarlı döneme giriyoruz

Türkiye ekonomisindeki görünümle ilgili görüşlerini de paylaşan Koç, bu noktada 2015 seçimlerine gönderme yaptı ve “Bardağın dolu tarafına bakacak olursak; Bu kadar çalkantılı bir dönemden sonra ekonomide kesintiye uğramadık. Bu seçimden sonra Türkiye’de büyük ihtimalle 4 sene bir daha seçim olmayacak. O bakımdan daha istikrarlı bir döneme gireceğimize inanıyorum” dedi.

Yapı Kredi’den çok memnunum

Koç Topluluğu’nun bankacılık alanındaki iştiraki Yapı Kredi’nin mali performansından son derece memnun olduklarını söyleyen Mustafa Koç, “Çok ciddi bir varlık bizim için. Marka, kredi kartları pazarı, çalışma sistemi, verimlilik, getiri ve piyasası değeri açısından çok iyi bir yerde. İtalyan ortağımız (Unicredit) ile de fevkalade iyi gidiyoruz. İtalyanlar da Türkiye’nin ne kadar önemli bir Pazar olduğunun çok iyi farkındalar azami önem gösteriyorlar” dedi.

Ferit Şahenk’i kutluyorum

Ferit Şahenk’in patronu olduğu Doğuş Grubu’nun iştiraki Garanti Bankası hisselerinin İspanyol ortağa satışı hakkında da yorumda bulunan Mustafa Koç, “Bana göre hisse satışını tam zamanında yaptılar. Kendilerini candan kutluyorum. Adım adım, gayet iyi planlanmış bir süreçti. Bence de çok iyi şekilde finalize ettiler” diye konuştu.

İşsizlikteki çelişki enteresan

Makro ekonomi cephesinde işsizlik rakamlarını da değerlendiren Mustafa Koç bu konuda mesleki eğitime dikkat çekti. Koç Holding’in Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, bu noktada Koç Holding’in sosyal sorumluluk projesi olan Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi’ne vurgu yaparak “İş dünyası ve okul arasındaki modeli geliştirdik. Bunu TÜSİAD ve Ticaret Sanayi Odaları aracılığıyla tüm iş dünyasına yaymayı çalıştık. Çok önemli reformlar yapıldı mesleki eğitimde ancak fikrin değişmesi zaman alabiliyor” dedi.

Ardından söze giren Mustafa Koç ise ilginç bir noktaya değinerek “İşsizliğin yükselmesi sosyal açıdan da tehdit. Öbür taraftan formen bulamıyorsunuz fabrikalara. Enteresan bir çelişki” diye konuştu.

Futboldan hicap duyuyorum, bence Ali Koç da sıkıldı!

Koç Ailesi’nin spora özellikle de futbola düşkün olduğu bilinir. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç sıkı bir Beşiktaş taraftarı. Oğulları Mustafa V. Koç ve Ali Y. Koç ise koyu Fenerbahçe taraftarı… Fakat Mustafa Koç Güney Afrika’da bir geçeği açıklıyor: “Futbol konusunda heyecanım bitmek üzere. Futboldan hicap duyuyorum. Artık daha ötesi yok. Benim iki kızım da koyu Fenerbahçelidir. Formaları giyip Cumartesi-Pazar maç günleri Kalamış marinanın maç öncesi ritüeline gider, stada girerdik. Tüm bunları bıraktık. Ben bile artık televizyonu açıp maçları izlemiyorum maalesef.” Ardından adı sıklıkla Fenerbahçe başkanlığı için geçen “Ali Koç da böyle mi hissediyor” sorumuza da şu yanıtı veriyor: “Onu kendisine sorun onun da düşüncelerinin çok farklı olduğunu düşünmüyorum.”