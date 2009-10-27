Koç Holding ve GE, su projeleri geliştirecekler

Koç Holding ve dünyanın önde gelen şirketlerinden GE’nin iş birimlerinden GE Power & Water, suyun arıtılması ve yeniden kullanımına ilişkin “Niyet Anlaşması” (MOU) imzaladı.



Koç Holding ve dünyanın önde gelen şirketlerinden GE’nin iş birimlerinden GE Power & Water, suyun arıtılması ve yeniden kullanımına ilişkin “Niyet Anlaşması” (MOU) imzaladı. Koç Holding’in Nakkaştepe’deki Genel Merkezi’nde imzalanan anlaşma, iki kurumun “Tuzdan Arındırma”, “Atık Su Arıtma” ve “Mobil Su Çözümleri” alanında geliştirecekleri ortak projeleri içeriyor.

Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, “Koç Topluluğu olarak adımlarımızı bugünü değil, 20 yıl sonrasını düşünerek atıyoruz. Bugün “Su kısıtı” yaşayan ülkemiz, gerekli önlemler alınmadığı takdirde 20-25 yıllık bir süre içinde “Su fakiri” konumuna düşebilecektir” dedi.

Bulgurlu, küresel ısınmanın etkilerinin yaşanmakta olduğu ve doğal su kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, deniz suyunun uygun bir maliyetle içme suyuna dönüştürülebilmesinin ve atık suyun arıtılarak yeniden kullanılmasının öneminin hızla artmakta olduğunu belirtti. Bulgurlu, imzalanan anlaşma çerçevesinde, bu alandaki teknolojilerin öncüsü GE ile birlikte, ülkemizde gerekli bilincin yaratılması konusunda yoğun olarak çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Halen dünya’da 13 bini aşkın “Tuzdan Arındırma” tesisi bulunduğunu belirten Bulgurlu, sanıldığı gibi su zengini olmayan ülkemizde de Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modeli ile benzer projelerin hızla hayata geçeceğine inandığını söyledi.



Koç ile imzalanan bu niyet anlaşmasının, Türkiye’de su endüstrisinin daha da gelişmesini sağlayacağını belirten GE’nin Su Teknolojileri iş biriminin Başkan ve CEO’su Heiner Markoff, “Bu anlaşma GE’nin, suyun yeniden kullanımı aracılığıyla küresel sürdürülebilir su kaynağı yaratılması konusundaki kararlığının bir örneği” dedi ve ekledi: “GE, su sıkıntısı, su kalitesi, enerji verimliliği ve çevre ile ilgili dünyanın en zor problemlerini çözmek için teknoloji ve çözümler üretmeye devam ediyor. Koç Holding ile birlikte hayata geçireceğimiz projeler ile de Türkiye’nin, su kaynaklarının kullanımını optimize etmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

GE’nin su teknolojileri iş birimi, 130 ülkedeki faaliyetleri ve dünya çapında yaklaşık 8 bin çalışanıyla; su kaynakları ve kalitesi, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi alanlarda dünyanın en zorlu problemlerini çözmek için tecrübeli profesyonelleri gelişmiş teknolojilerle buluşturuyor.