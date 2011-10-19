-Koç Holding, otoyol ve köprü ihaleleri için OGG kuracak İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Koç Holding AŞ, otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesine ilişkin ihaleye ortak teklif verilmesinin değerlendirilmesi amacıyla ortak girişim grubu (OGG) kurma çalışmalarına yönelik bir mutabakat sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Koç Holdingin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesine ilişkin ihaleye ortak teklif verilmesinin değerlendirilmesine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25 Ağustos 2011 tarihinde yayınlamış olduğu ''Otoyollar ve Köprülerin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanı'' kapsamında birlikte teklifte bulunma imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla şirketle, merkezi Malezya'da bulunan UEM Group Berhad ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ arasında, ortak girişim grubu kurma çalışmalarına yönelik bir mutabakat sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, ihaleye teklif verilip verilmeyeceği konusundaki kararın yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirleneceği, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı kaydedildi.