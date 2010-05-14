Koç Holding karını açıkladı

T24- Koç Holding, 2010 yılının ilk 3 ayında 359 milyon lira net kar elde ettiğini bildirdi.



Koç Holding açıklamasına göre, holdingin toplam satışları yüzde 27 artarak 11 milyar 104 milyon liraya, net kar ise 359 milyon liraya ulaştı.



Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak, 2010’da 2,2 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını; yeni yatırımlar ve kapasite kullanım oranlarındaki artışlar sayesinde 2 bin 200’ün üzerinde yeni istihdam yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.



Zorlu bir yılın ardından tüm Koç Topluluğu şirketlerinin verimliliğe dayalı stratejileri çerçevesinde ekonomide yaşanan canlanmayla beraber 2010 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Durak, ilk çeyrekteki performanslarının yılbaşında açıkladıkları 2010 yılı hedefleri ile uyumlu olduğunu ifade etti.



Durak, Koç Holding’in 2010 yılı birinci çeyrekte toplam satışlarının yüzde 27 artarak 11 milyar 104 milyon lira olduğunu, net karın ise 359 milyon liraya ulaştığını söyledi.